Топ-10 мест для фотосессии в Грозном

В чеченскую столицу лучше не ездить одному. Нужен кто-то, кто будет вас фотографировать. Выбирайте спутника, а мы расскажем о локациях, которые выглядят на снимках выигрышнее всего.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

1. Мечеть «Сердце Чечни»

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Нельзя приехать в Грозный и уехать без фото на фоне главной ее достопримечательности. Мечеть для этого города как Красная площадь для Москвы. Комплекс настолько красивый, что любой турист откроет в себе талант фотографа. Особенно в весной, когда вокруг святыни цветут деревья и бьют фонтаны.

2. Арка на площади «Минутка»

Она открыта всего несколько месяцев назад, но уже успела стать героиней вирусных видео. Дело в том, что в военные годы площадь буквально сровняли с землей. Ностальгически настроенные грозненцы смонтировали видео в духе «до и после» — получилось захватывающе. Но даже если у вас нет архивных фотографий, сделайте фото на фоне арки. Можно поиграть с масштабами и горизонтом и сделать интересные снимки.

3. Высотный комплекс «Грозный сити»

Из-за этих небоскребов город часто сравнивают с Дубаем. Нужно очень постараться, чтобы передать размеры зданий и сделать себя более-менее видимым на их фоне, но даже если вам это не удастся, снимки получатся впечатляющими.

4. Цветочный парк

Его еще называют парком влюбленных, хотя парочек, которые держатся за руки и мило воркуют друг с другом, вы здесь не встретите: особенности национального менталитета. Объект был открыт в День чеченской женщины как подарок прекрасной половине республики. Он украшен десятками тысяч разных растений. Но запечатлеть это буйство флоры можно только в теплое время года.

5. Набережная у ТРЦ «Грозный Молл»

На чеченском Грозный называется Соьлжа-г1ала — «город на Сунже», так что эта река имеет для него особенно важное значение. Наиболее удачная для снимков часть набережной расположена на территории торгово-развлекательного центра «Грозный Молл». Скамейки, качели и зеркальные надписи тоже популярные объекты для съемки.

6. Проспект Путина

Это центральная часть «центра мира», как любят называть Грозный особо патриотичные горожане, и одна из самых красивых улиц столицы. Мэрия уделяет ей много внимания: следит, чтобы рекламные вывески не портили архитектурный облик проспекта, своевременно обновляет фасады. Так что фон для ваших селфи будет безупречным.

7. Бульвар Эсамбаева

Это грозненский Арбат. Автомобилей здесь нет, а значит, ничто не помешает вам снимать до тех пор, пока вы не добьетесь идеального соотношения композиции, фона, света и тени. Плюс на бульваре много скамеек — можно отдохнуть, если фотосессия вас утомит.

8. Въездная арка в Грозный

Если вы хотите без слов сообщить подписчикам о месте пребывания, сделайте фото при въезде в столицу со стороны Аргуна. Все остальные ворота в Грозный не так примечательны, как эти. Потому что на буквах, из которых сложено название города, можно увидеть совершенно другой Грозный — военный и разрушенный.

9. Лестница в небеса

Это смотровая площадка, расположенная на южной окраине города. Ехать туда по грозненским меркам довольно долго, но дело того стоит. Фон за вашей спиной скажет сам за себя: весь город как на ладони.

10. «Английский замок»