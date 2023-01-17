Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
58 минут назад

Топ-10 мест для фотосессии в Грозном

«Это Кавказ»

В чеченскую столицу лучше не ездить одному. Нужен кто-то, кто будет вас фотографировать. Выбирайте спутника, а мы расскажем о локациях, которые выглядят на снимках выигрышнее всего.

Топ-10 мест для фотосессии в Грозном
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

1. Мечеть «Сердце Чечни»

Видео дня

Нельзя приехать в Грозный и уехать без фото на фоне главной ее достопримечательности. Мечеть для этого города как Красная площадь для Москвы. Комплекс настолько красивый, что любой турист откроет в себе талант фотографа. Особенно в весной, когда вокруг святыни цветут деревья и бьют фонтаны.

2. Арка на площади «Минутка»

Она открыта всего несколько месяцев назад, но уже успела стать героиней вирусных видео. Дело в том, что в военные годы площадь буквально сровняли с землей. Ностальгически настроенные грозненцы смонтировали видео в духе «до и после» — получилось захватывающе. Но даже если у вас нет архивных фотографий, сделайте фото на фоне арки. Можно поиграть с масштабами и горизонтом и сделать интересные снимки.

3. Высотный комплекс «Грозный сити»

Из-за этих небоскребов город часто сравнивают с Дубаем. Нужно очень постараться, чтобы передать размеры зданий и сделать себя более-менее видимым на их фоне, но даже если вам это не удастся, снимки получатся впечатляющими.

4. Цветочный парк

Его еще называют парком влюбленных, хотя парочек, которые держатся за руки и мило воркуют друг с другом, вы здесь не встретите: особенности национального менталитета. Объект был открыт в День чеченской женщины как подарок прекрасной половине республики. Он украшен десятками тысяч разных растений. Но запечатлеть это буйство флоры можно только в теплое время года.

5. Набережная у ТРЦ «Грозный Молл»

На чеченском Грозный называется Соьлжа-г1ала — «город на Сунже», так что эта река имеет для него особенно важное значение. Наиболее удачная для снимков часть набережной расположена на территории торгово-развлекательного центра «Грозный Молл». Скамейки, качели и зеркальные надписи тоже популярные объекты для съемки.

6. Проспект Путина

Это центральная часть «центра мира», как любят называть Грозный особо патриотичные горожане, и одна из самых красивых улиц столицы. Мэрия уделяет ей много внимания: следит, чтобы рекламные вывески не портили архитектурный облик проспекта, своевременно обновляет фасады. Так что фон для ваших селфи будет безупречным.

7. Бульвар Эсамбаева

Это грозненский Арбат. Автомобилей здесь нет, а значит, ничто не помешает вам снимать до тех пор, пока вы не добьетесь идеального соотношения композиции, фона, света и тени. Плюс на бульваре много скамеек — можно отдохнуть, если фотосессия вас утомит.

8. Въездная арка в Грозный

Если вы хотите без слов сообщить подписчикам о месте пребывания, сделайте фото при въезде в столицу со стороны Аргуна. Все остальные ворота в Грозный не так примечательны, как эти. Потому что на буквах, из которых сложено название города, можно увидеть совершенно другой Грозный — военный и разрушенный.

9. Лестница в небеса

Это смотровая площадка, расположенная на южной окраине города. Ехать туда по грозненским меркам довольно долго, но дело того стоит. Фон за вашей спиной скажет сам за себя: весь город как на ладони.

10. «Английский замок»

Здание, которое раньше принадлежало Грозненскому НИИ, сильно пострадало в годы войны, как и весь Грозный. Но его, в отличие от всего остального города, решили не восстанавливать. Чтобы помнили, как выглядел город, и больше ценили его современный облик.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители