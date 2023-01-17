В Кронштадте появится новая пешеходная набережная

Утвержден проект планировки пешеходной набережной в Кронштадте, которая свяжет все очереди парка «Остров фортов» и сквер «Инчхон».

Фото: Бюллетень недвижимости Бюллетень недвижимости

Соответствующее решение принято на состоявшемся накануне рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

Набережная станет комфортным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей города. Также она позволит большему количеству людей принять участие в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.

Общая протяженность набережной составит 2,8 км. Проект будет реализован в несколько этапов. Предусмотрено устройство лестничных спусков к воде, также будет оборудована велодорожка.

Благодаря проекту «Остров фортов» в Кронштадте создается туристско-рекреационный кластер. На сегодняшний день уже открыты музейно-исторический парк, учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», детские площадки, места для прогулок и отдыха, оборудована смотровая площадка.