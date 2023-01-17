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35 минут назад

В Кронштадте появится новая пешеходная набережная

Бюллетень Недвижимости

Утвержден проект планировки пешеходной набережной в Кронштадте, которая свяжет все очереди парка «Остров фортов» и сквер «Инчхон».

В Кронштадте появится новая пешеходная набережная
Фото: Бюллетень недвижимостиБюллетень недвижимости

Соответствующее решение принято на состоявшемся накануне рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

Набережная станет комфортным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей города. Также она позволит большему количеству людей принять участие в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.

Общая протяженность набережной составит 2,8 км. Проект будет реализован в несколько этапов. Предусмотрено устройство лестничных спусков к воде, также будет оборудована велодорожка.

Благодаря проекту «Остров фортов» в Кронштадте создается туристско-рекреационный кластер. На сегодняшний день уже открыты музейно-исторический парк, учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», детские площадки, места для прогулок и отдыха, оборудована смотровая площадка.

Сквер «Инчхон» был открыт в 2018 году по инициативе мэра корейского города Инчхон в рамках Соглашения об установлении дружественных отношений между Инчхоном и Кронштадтом.

Отдых в России,Александр Беглов,
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