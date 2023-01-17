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10 минут назад

В Дагестане появится первый национальный туристический маршрут

Темирхан-Шура

Первый национальный туристический маршрут будет создан в Республике Дагестан. Об этом заявил министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов, в ходе рабочего совещания у главы региона Сергея Меликова.

В Дагестане появится национальный туристический маршрут
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Национальный туристский маршрут «Легенды Дагестана», по словам Мерданова, объединит все самые значимые историко-культурные и природные объекты республики.

Создание национального маршрута, должно положительно сказаться на росте туристического потока в республику.

Он также добавил, что практика некоторых субъектов России, где уже внедрены национальные туристские маршруты, показывает положительную динамику роста турпотока и влияет на развитие внутреннего, въездного и международного туризма.

Руководитель ведомства обозначил важность обеспечения безопасности по всему маршруту следования, а также необходимость формирования качественной туристической инфраструктуры.

Отдых в России,Сергей Меликов,
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