В Дагестане появится национальный туристический маршрут

Первый национальный туристический маршрут будет создан в Республике Дагестан. Об этом заявил министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов, в ходе рабочего совещания у главы региона Сергея Меликова.

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Национальный туристский маршрут «Легенды Дагестана», по словам Мерданова, объединит все самые значимые историко-культурные и природные объекты республики.

Создание национального маршрута, должно положительно сказаться на росте туристического потока в республику.

Он также добавил, что практика некоторых субъектов России, где уже внедрены национальные туристские маршруты, показывает положительную динамику роста турпотока и влияет на развитие внутреннего, въездного и международного туризма.