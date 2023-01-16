Опубликовано видео частично замерзшего Каспийского моря

В результате аномальных холодов Каспийское море частично замерзло, сообщают информационные агентства.

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Пользователи соцсетей, которые живут рядом с морем, пишут, что еще не видели ничего подобного.

«Аномальные холода сковали берег толстым слоем льда», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Соцсети

Указывается, что кадры замерзшего Каспия опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев в Instagram* (принадлежит Meta, признанной террористической на территории РФ).