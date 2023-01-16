Опубликовано видео частично замерзшего Каспийского моря

В результате аномальных холодов Каспийское море частично замерзло, сообщают информационные агентства.
Пользователи соцсетей, которые живут рядом с морем, пишут, что еще не видели ничего подобного.
«Аномальные холода сковали берег толстым слоем льда», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что кадры замерзшего Каспия опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев в Instagram* (принадлежит Meta, признанной террористической на территории РФ).
Напомним, суровая зима в Казахстане, стране с резко континентальным климатом, выявила проблему дефицита электроэнергии. В столице Узбекистана Ташкенте из-за мороза начали бесплатно раздавать плов. В Центральной России температура опускалась ниже 30 градусов, а в Якутии – ниже 60.