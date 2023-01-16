Екатеринбург вошел в топ-10 направлений для туризма после праздников

Екатеринбург вошел в десятку наиболее популярных городов для российских туристов после новогодних праздников. Он занял восьмое место в рейтинге, гласят результаты исследования сервиса путешествий «Туту».

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«Были проанализированы билеты, оформленные для перелета в период с 10 по 31 января. Около 82 % перелетов запланировано по России, средний чек за билет внутри страны находится на уровне 7 601 рубля в одну сторону», – уточнили авторы исследования.

Более 15 % спроса приходится на билеты в Москву, более 10 % – в Санкт-Петербург.

Средний чек за билет в столицу составляет 6,4 тыс. рублей в одну сторону. Чаще всего в Москву летят жители Сочи, Минеральных Вод, Самары, Махачкалы и Уфы.

Перелет в Питер в среднем обходится в 5,7 тыс. рублей в одну сторону. Туда охотнее всего отправляются из Москвы, Сочи, Мурманска, Уфы и Самары.

В тройке самых популярных направлений находится и Сочи с ценником в 6,5 тыс. рублей, куда рвутся из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени.