Екатеринбург вошел в топ-10 направлений для туризма после праздников

Екатеринбург вошел в десятку наиболее популярных городов для российских туристов после новогодних праздников. Он занял восьмое место в рейтинге, гласят результаты исследования сервиса путешествий «Туту».
«Были проанализированы билеты, оформленные для перелета в период с 10 по 31 января. Около 82 % перелетов запланировано по России, средний чек за билет внутри страны находится на уровне 7 601 рубля в одну сторону», – уточнили авторы исследования.
Более 15 % спроса приходится на билеты в Москву, более 10 % – в Санкт-Петербург.
Средний чек за билет в столицу составляет 6,4 тыс. рублей в одну сторону. Чаще всего в Москву летят жители Сочи, Минеральных Вод, Самары, Махачкалы и Уфы.
Перелет в Питер в среднем обходится в 5,7 тыс. рублей в одну сторону. Туда охотнее всего отправляются из Москвы, Сочи, Мурманска, Уфы и Самары.
В тройке самых популярных направлений находится и Сочи с ценником в 6,5 тыс. рублей, куда рвутся из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени.
Также в топ-10 вошли Минеральные Воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск. На Екатеринбург приходится 1,7 % турпотока. Средний ценник на перелет составляет 5,9 тыс. рублей.