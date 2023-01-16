В Санкт-Петербург стали чаще приезжать туристы с детьми

В городе на Неве составили портрет туриста по итогам сезона. По данным исследования «Турбарометр Санкт-Петербурга», в 2022 году город посетили более 8 млн человек, в том числе 340 тыс. иностранцев. 82% из них имеют высшее или незаконченное высшее образование. Примерно две трети гостей – люди в возрасте от 18 до 44 лет. Половина туристов приезжала в культурную столицу с семьями.

Фото: TourDom TourDom

«Рост количества семейных туристов – оптимистичная тенденция. Уверен, это долгосрочный тренд. А дети, которые с раннего возраста полюбят город на Неве, сделают поездки сюда хорошей традицией», – говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

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По словам руководителя, Питеру есть над чем работать для развития направления: например, в этом году в петербургских отелях не хватало кроваток для малышей, детских комнат и анимационных программ, чтобы взрослые могли ненадолго оставлять детей и посещать какие-либо места самостоятельно.

Подписчики «Крыши ТурДома» считают, что есть смысл создавать не только детские комнаты при заведениях, но и детские клубы, например, в отелях, в которых ребенка можно оставить на большую часть дня, чтобы посетить длительную пешеходную экскурсию или совершить выезд в пригород. Этот отдых для малышей будет утомителен, а родителям – самое то. В числе минусов некоторые называют цены в ресторанах:

«Семейный ужин в ресторанах, имеющих знак качества Ginza Project, без десертов и алкоголя – 6–8 тыс. руб. Особенно умиляют лимонады литровые по 1900. Зато входные билеты и жилье в Питере порадовали: двухкомнатный люкс на пятерых в Best Western на НГ всего 8600 руб.».

Туристы отмечают, что у туроператоров есть хорошие тематические программы для семейных путешественников. В них сочетаются и экскурсии, и активности для юных путешественников. Если же решили знакомиться с Санкт-Петербургом самостоятельно, то из детских развлечений рекомендуют к посещению семейный театр Karlsson Haus, музей «Гранд Макет Россия», город профессий «Кидбург», парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник». Желающим же знакомить детей именно с культурой и историей Петербурга опытные туристы-родители советуют начинать лет с 10. «Надо, чтобы ребенок воспринимал все более осмысленно и мог много-много ходить».