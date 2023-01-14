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9 минут назад

Россияне назвали главные претензии к отечественным курортам

Говорит Москва

66% респондентов признались, что недовольны высокими ценами на жильё. При этом 43% опрошенных заявили, что их не устраивает состояние отелей или снимаемых квартир. Об этом говорят данные опроса, проведённого компанией «Росгосстрах» и сервисом бронирования туров «Большая страна».

Россияне назвали главные претензии к отечественным курортам
Фото: unsplashunsplash

В ходе исследования выяснилось, что среди других претензий участников опроса — проблемы с транспортной доступностью, низкое качество питания и отсутствие инфраструктуры для разнообразного отдыха.

Что касается объёма средств, который россияне готовы потратить на отдых на отечественных курортах, то 37% респондентов назвали сумму от 30 до 50 тысяч рублей на человека. 23% опрошенных готовы расстаться с суммой от 10 до 30 тысяч рублей.

При выборе жилья 70% россиян предпочитают останавливаться в отелях средней ценовой категории, ещё 12% снимают квартиры или комнаты у местных жителей, отмечает РБК.

Отдых в России,Росгосстрах,
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