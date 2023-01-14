Россияне назвали главные претензии к отечественным курортам

66% респондентов признались, что недовольны высокими ценами на жильё. При этом 43% опрошенных заявили, что их не устраивает состояние отелей или снимаемых квартир. Об этом говорят данные опроса, проведённого компанией «Росгосстрах» и сервисом бронирования туров «Большая страна».

Фото: unsplash unsplash

В ходе исследования выяснилось, что среди других претензий участников опроса — проблемы с транспортной доступностью, низкое качество питания и отсутствие инфраструктуры для разнообразного отдыха.

Что касается объёма средств, который россияне готовы потратить на отдых на отечественных курортах, то 37% респондентов назвали сумму от 30 до 50 тысяч рублей на человека. 23% опрошенных готовы расстаться с суммой от 10 до 30 тысяч рублей.