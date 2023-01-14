В Калмыкии построили один из крупнейших глэмпингов в России

ЭЛИСТА, 14 января. /ТАСС/. Первый в Калмыкии комфортабельный глэмпинг, претендующий на классификацию в четыре звезды, построен по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщила ТАСС министр культуры и туризма республики Саглара Тюрбеева.

Фото: Unsplash Unsplash

"Комфортабельный глэмпинг "Марко поло гарден" - первый в Калмыкии масштабный проект, который удалось реализовать благодаря господдержке в рамках нацпроекта. По своему уровню он является одним из крупнейших на Юге России. Мы рассчитываем, что создание таких гостиниц придаст импульс развитию туризма в республике, послужит стимулом для развития и других секторов в экономике региона", - сказала министр.

Видео дня

Двухэтажный глэмпинг, расположенный вблизи Городка Шахмат в Элисте, состоит из 20 модульных блоков, объединенных в одно некапитальное строение. Он рассчитан на 50 гостей, к услугам которых предлагаются апартаменты повышенной комфортности, комнаты уровня стандарт, а также номера для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание имеет главный корпус, лобби, панорамные террасы с баром и лаундж-зоной и лестничный блок с зимним садом. Предусмотрен ландшафтный дизайн прилегающей территории, термальный бассейн и зоны отдыха.

Построенный компанией "Элит", глэмпинг "Марко поло гарден", как и другие четыре гостиницы, примут первых туристов до конца зимы. В целом господдержка позволит открыть 60 новых гостиничных номеров, 140 койко-мест, 30 дополнительных рабочих мест. Это будет быстрое пополнение номерного фонда Элисты как центра туризма в Калмыкии, добавила Тюрбеева.