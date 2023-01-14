На Russpass появился гид по литературным местам

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил подборку интересных мест, связанных с известными писателями. Она включает в себя пять вариантов для путешествий из Москвы на электричке, рассчитанных на один-два дня. Для каждого из них приводятся рекомендации рассказов, стихотворений и очерков, которые можно прочесть в дороге.
В подмосковном городе Пушкино снимал дачу Владимир Маяковский. Здесь он написал «Отношение к барышне» и несколько других известных стихотворений. Сейчас в городе находится дача-музей имени поэта. На ее территории проводят экскурсии и творческие вечера, а подлинные экспонаты помогают создать атмосферу 20-30-х годов XX века.
В Тарусе Калужской области в свое время бывали Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Константин Паустовский, Булат Окуджава, Иосиф Бродский и другие творческие личности. Приехать сюда и увидеть пейзажи, вдохновлявшие поэтов и художников, можно в любое время года. В культурную программу прогулки по городу рекомендуют включить Тарусский музей семьи Цветаевых. Чем он интересен и как до него добраться, можно узнать в материале Russpass.
Литературные места есть и в черте Москвы. Одно из самых известных — поселок Переделкино. В разное время здесь творили Исаак Бабель, Корней Чуковский, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер и другие. В поселке сохранился дом, в котором жил лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Пастернак. Здесь расположена мемориальная экспозиция и филиал Государственного литературного музея.
В гид Russpass также вошел музейный центр имени А.И. Солженицына в Рязани и места в Сергиевом Посаде, где любил бывать Михаил Пришвин.
Для каждого варианта поездки составлено краткое описание достопримечательностей, а также есть информация о том, как и с какого вокзала добраться до них из Москвы и сколько времени уйдет на дорогу.
Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно свыше 5,6 тысячи турпредложений по регионам России.
Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.