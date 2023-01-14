На Russpass появился гид по литературным местам

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил подборку интересных мест, связанных с известными писателями. Она включает в себя пять вариантов для путешествий из Москвы на электричке, рассчитанных на один-два дня. Для каждого из них приводятся рекомендации рассказов, стихотворений и очерков, которые можно прочесть в дороге.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В подмосковном городе Пушкино снимал дачу Владимир Маяковский. Здесь он написал «Отношение к барышне» и несколько других известных стихотворений. Сейчас в городе находится дача-музей имени поэта. На ее территории проводят экскурсии и творческие вечера, а подлинные экспонаты помогают создать атмосферу 20-30-х годов XX века.

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В Тарусе Калужской области в свое время бывали Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Константин Паустовский, Булат Окуджава, Иосиф Бродский и другие творческие личности. Приехать сюда и увидеть пейзажи, вдохновлявшие поэтов и художников, можно в любое время года. В культурную программу прогулки по городу рекомендуют включить Тарусский музей семьи Цветаевых. Чем он интересен и как до него добраться, можно узнать в материале Russpass.

Литературные места есть и в черте Москвы. Одно из самых известных — поселок Переделкино. В разное время здесь творили Исаак Бабель, Корней Чуковский, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер и другие. В поселке сохранился дом, в котором жил лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Пастернак. Здесь расположена мемориальная экспозиция и филиал Государственного литературного музея.

В гид Russpass также вошел музейный центр имени А.И. Солженицына в Рязани и места в Сергиевом Посаде, где любил бывать Михаил Пришвин.

Для каждого варианта поездки составлено краткое описание достопримечательностей, а также есть информация о том, как и с какого вокзала добраться до них из Москвы и сколько времени уйдет на дорогу.