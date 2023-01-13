Музей Мирового океана готовит 5 новых туристических маршрутов

В 2023 году Музей Мирового океана запустит пять новых туристических маршрутов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу учреждения.
«В настоящее время у нас открыты три турмаршрута, которые начинаются на музейных объектах, но затем выходят в Калининград и представляют свои темы. Это экскурсии "Город у реки", "Путь к маяку" и "Виват, Петр!", которые пользуются большой популярностью у наших гостей. И потому музей решил расширить сеть своих туристических маршрутов. В течение годы будет запущено сразу пять экскурсий-маршрутов», — рассказали в Музее.
Гости экскурсий узнают об истории и географии Калининградской области, природе Балтики, полюбуются регионом с воды и суши, узнают больше о Петровских реформах. Часть маршрутов будет проходить по воде. Это будут экскурсии «Край рек, озер и заливов» и «Мосты Калининграда. Прошлое, настоящее, будущее». Также подготовят автобусные экскурсии «По берегам Самбии» и «Янтарное море», а также пешеходный кольцевой маршрут «Над Новою Преголей, где Пётр ступал».
«Некоторые маршруты будут проходить через новый музейный объект бастион "Литва", расположенный на берегу реки Преголи. Старинное крепостное сооружение было передано музею лишь осенью прошлого года и является для туристов, да и большинства жителей региона terra incognita, а потому притягивает своей загадочностью», — подчеркнули в ММО.
Учреждение разрабатывает маршруты вместе с с региональными туроператорами, которые будут также представлять их в своих программах.