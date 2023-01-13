Музей Мирового океана готовит 5 новых туристических маршрутов

«В настоящее время у нас открыты три турмаршрута, которые начинаются на музейных объектах, но затем выходят в Калининград и представляют свои темы. Это экскурсии "Город у реки", "Путь к маяку" и "Виват, Петр!", которые пользуются большой популярностью у наших гостей. И потому музей решил расширить сеть своих туристических маршрутов. В течение годы будет запущено сразу пять экскурсий-маршрутов», — рассказали в Музее.