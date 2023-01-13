Туристы о Вологде: «Хотим побывать тут еще»

«Старт 2023 получился хорошим! Первые дни года с близкими людьми в Вологде. Вдоволь нагулялся по прекрасному русскому городу, налюбовался местными достопримечательностями: знаменитым кружевом, погрузился в историю домика Петра Первого и даже погрелся в аквапарке», – пишет на своей странице в социальной сети гость из Мурманска Юрий Ерофеев.

«По пути в Устюг заехали в Вологду. Погуляли немного, очень понравилась архитектура кремля, соборов и общего новогоднего оформления. Хочу побывать тут ещё летом», – делится впечатлениями от поездки Ольга Беспятых из Санкт-Петербурга.

«Я решил начать этот год с интересного путешествия, которое для меня принесло много нового. Мы отправились в Устюг, по пути посетив несколько городов. Первый город – Вологда. Запустили пешую тренировку и вперёд!» – пишет гость из Сыктывкара Игорь Козловский.