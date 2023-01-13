Туристы о Вологде: «Хотим побывать тут еще»

В новогодние праздники Вологду посетили более 14 тысяч туристов. «Вологда.РФ» собрала в один материал отзывы, которые гости оставляли в социальных сетях после посещения областного центра.
«Старт 2023 получился хорошим! Первые дни года с близкими людьми в Вологде. Вдоволь нагулялся по прекрасному русскому городу, налюбовался местными достопримечательностями: знаменитым кружевом, погрузился в историю домика Петра Первого и даже погрелся в аквапарке», – пишет на своей странице в социальной сети гость из Мурманска Юрий Ерофеев.
«По пути в Устюг заехали в Вологду. Погуляли немного, очень понравилась архитектура кремля, соборов и общего новогоднего оформления. Хочу побывать тут ещё летом», – делится впечатлениями от поездки Ольга Беспятых из Санкт-Петербурга.
«Я решил начать этот год с интересного путешествия, которое для меня принесло много нового. Мы отправились в Устюг, по пути посетив несколько городов. Первый город – Вологда. Запустили пешую тренировку и вперёд!» – пишет гость из Сыктывкара Игорь Козловский.
Как пояснил Игорь, он вместе с друзьями исследовал город во время пробежки. Несмотря на холода, спортсмены преодолели несколько десятков километров.
«По плану было 30 км на весь город, и как оказалось этого для Вологды вполне достаточно, теперь я побывав там один раз прекрасно в нем ориентируюсь. Мы побывали как в исторической части, так и в обычных жилых кварталах, посмотрели быт и частную жизнь жителей», – отмечает турист.
В целом туристический поток в Вологду на новогодние праздники составил 54 109 человек, из них 14 229 человек – туристы, остальные – экскурсанты. В областную столицу приехали гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Архангельска, Воркуты, Вологодской области и других мест.