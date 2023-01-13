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24 минуты назад

На курорте Красная Поляна открыли трассы для вечернего катания лыжников

ТАССиещё 2

Вечерние катания до 22:00 запустили в горах Сочи благодаря системе искусственного оснежения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе курорта Красная Поляна.

На Красной Поляне открыли трассы для вечернего катания
Фото: ТАССТАСС

"На курорте впервые открыли для катания трассы на уровнях 1 460-960 м. Снег на этих высотах появился благодаря системе искусственного оснежения. Расположенные здесь снежные пушки произвели его достаточное количество, чтобы открыть дневное и вечернее катание. Кататься по горнолыжным склонам, освещенным вечерней подсветкой, гости смогут с 18:30 до 22:00", - сообщили в пресс-службе.

Теперь на курорте Красная Поляна доступны трассы от 2 300 до 960 м над уровнем моря, от горной долины Цирк-2 до самых нижних отметок центрального сектора. На курорте расположена одна из самых обширных в Красной Поляне зон катания под звездным небом - более 5 км траcc.

Для тех, кто хочет научиться катанию на лыжах или сноуборде, есть возможность забронировать инструктора и во время вечернего катания. В этот период также будет открыт прокат горнолыжной одежды и снаряжения, лыжные мастерские и камеры хранения.

Горнолыжная инфраструктура Курорта Красная Поляна включает 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 2 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями и рейс-зону, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2 300 м над уровнем моря.

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