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53 минуты назад

Почти 155 тысяч туристов побывали в Нижегородской области в новогодние праздники

В городе N

Почти 155 тысяч туристов побывали в Нижегородской области в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Почти 155 тыс туристов побывали в Нижегородской области в новогодние праздники
Фото: В городе NВ городе N

Как отметил губернатор Глеб Никитин, турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на треть.

Мы стабильно входим в топ-5 самых популярных направлений для путешествий по России. Гости региона имеют множество возможностей для интересного досуга: в регионе активно развивается не только культурно-познавательный, но и научно-популярный, промышленный, сельский, паломнический и гастрономический туризм, - заявил губернатор.

Наибольшей популярностью у гостей и жителей Приволжской столицы пользовался Нижегородский кремль. Его посетили более 330 тысяч человек. Также большое количество туристов побывало на Нижегородской ярмарке. Несмотря на морозы, она приняла в праздники 140 тысяч человек. Еще более 55 тысяч гостей посетили парк «Швейцария» и около 6 000 — «Заповедные кварталы».

Загрузка нижегородских отелей и гостиниц в среднем составила 89%, а в наиболее популярные дни, 3- 5 января — 100%. Чаще всего регион посещали гости из Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга и Татарстана. В основном они прибывали железнодорожным транспортом или на личных автомобилях.

Рост туристической активности был зафиксирован не только в областном центре. Гости охотно посещали Семенов, Городец, Чкаловск и Большое Болдино. В этом году к традиционным праздничным программам добавились мероприятия в Варнавине, Дивееве и Простоквашине.

Интерес к Нижегородской области с каждым годом только растет, и показатели турпотока в новогодние праздники это прекрасно демонстрируют. Здорово, что и другие крупные города региона становятся все более востребованными туристскими направлениями, — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде собрали 283 тысячи человек.

Отдых в России,Сергей Яковлев,Глеб Никитин,
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