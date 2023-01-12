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3 часа назад

«Роза Хутор» предлагает комбинированные туры

TourDom

В этом зимнем сезоне курорт разработал специальный туристский продукт – комботур «Зима на Роза Хутор». Это готовая программа отдыха, в которой проживание, катание и главные развлечения курорта уже включены в стоимость. Бронируя отдых под ключ, гости могут сэкономить до 25% от общей стоимости проживания и катания и получить дополнительные скидки на горнолыжный сервис и обучение катанию на «Розе Хутор».

«Роза Хутор» предлагает комбинированные туры
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

На официальном сайте курорта можно приобрести комботуры от 3 до 10 дней. В них с большой скидкой включено проживание в отеле с завтраком или без (в зависимости от отеля), ски-пасс на все работающие в день катания подъемники курорта, билеты на аттракцион родельбан, многократное посещение этнопарка «Моя Россия», а также входной билет в Музей археологии в любой день проживания по туру и 2 часа катания на ледовом катке с прокатом коньков. Стоимость комботуров начинается от 18 032 руб./чел.

Для проживания по комботурам доступны 12 отелей различных категорий – от 2 до 5* в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне. Каждому взрослому и ребенку при заселении в отель выдается по купонной книжке со скидками и специальными предложениями на услуги курорта и его партнеров.

В комботур также входят дополнительные скидки на другие сервисы «Розы Хутор»: минус 10% на прокат и обучение с инструктором в Горнолыжной школе курорта.

Горный курорт «Роза Хутор» открыл трассы для катания 31 декабря. На данный момент доступны зеленые, синие и красные трассы Северного и Южного склонов. Ски-пассы в свободной продаже онлайн и в кассах для всех гостей курорта без ограничений.

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