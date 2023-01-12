«Роза Хутор» предлагает комбинированные туры

В этом зимнем сезоне курорт разработал специальный туристский продукт – комботур «Зима на Роза Хутор». Это готовая программа отдыха, в которой проживание, катание и главные развлечения курорта уже включены в стоимость. Бронируя отдых под ключ, гости могут сэкономить до 25% от общей стоимости проживания и катания и получить дополнительные скидки на горнолыжный сервис и обучение катанию на «Розе Хутор».

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

На официальном сайте курорта можно приобрести комботуры от 3 до 10 дней. В них с большой скидкой включено проживание в отеле с завтраком или без (в зависимости от отеля), ски-пасс на все работающие в день катания подъемники курорта, билеты на аттракцион родельбан, многократное посещение этнопарка «Моя Россия», а также входной билет в Музей археологии в любой день проживания по туру и 2 часа катания на ледовом катке с прокатом коньков. Стоимость комботуров начинается от 18 032 руб./чел.

Для проживания по комботурам доступны 12 отелей различных категорий – от 2 до 5* в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне. Каждому взрослому и ребенку при заселении в отель выдается по купонной книжке со скидками и специальными предложениями на услуги курорта и его партнеров.

В комботур также входят дополнительные скидки на другие сервисы «Розы Хутор»: минус 10% на прокат и обучение с инструктором в Горнолыжной школе курорта.