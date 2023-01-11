Новые цены «Сочи Парк Отеля» удивили туристов

В соцсетях обсуждают перемены в одном из крупнейших туристических объектов Краснодарского края: «Сочи Парк Отель» 10 января закрылся на ремонт, чтобы обновить свою инфраструктуру и 2880 номеров. Этот процесс продлится не так уж долго. Уже 1 марта отель рассчитывает принять первых туристов. К этому времени, как сообщается в анонсе, «гостям станут доступны услуги медцентра, спа, фитнес-центра, салона красоты, современный конгресс-центр, рестораны и кафе на любой вкус, детские игровые комнаты и площадки, спортивные площадки, бассейны и парковая зона».

Фото: TourDom TourDom

Судя по опубликованной 3D-картинке, в номерах значимых изменений не ожидается. Туристы в неофициальной группе отеля предположили, что заменят ковролин, который, по их отзывам, давно требовал обновления. Еще одна просьба – поставить на балконы сушилки для белья и стулья.

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Конечно же, всеобщее внимание привлекли новые цены. Отель уже выложил их на своем официальном сайте (теперь он есть. – Ред.). Стандартный номер в марте обойдется в 4300 руб., включая завтраки. В апреле-мае – в 5600 руб. Продажи на лето пока не открыты.

Эти цены удивили и даже, можно сказать, разочаровали многих туристов, которые приезжали в «Сочи Парк Отель» через Библио-Глобус: с 2016 года туроператор был его официальным эксклюзивным партнером. «Открыли бронирование на официальном сайте! Даже на почту мне написали, что с 1 марта можно уже бронировать… Только теперь меня цена не устраивает. За 10 ночей с 1 марта (и это низкий сезон) 43 тыс. за одного. Я за 35 ночей с 25 ноября по 29 декабря 2022 заплатила менее 15 тыс. через Библио-Глобус за этот номер!» – написала одна из клиенток. Судя по отзывам, немало людей уже привыкли, что в межсезонье можно остановиться в этом отеле за символические деньги. «Ценник был отличный. Хоть март, декабрь, сентябрь… Я ездила в декабре 2022 года с дочерью, цена за 5 дней – 3000 на двоих.

Очень жаль, классный отель», – поделилась еще одна туристка.

В то же время другие участники дискуссии замечают, что на уровне прочих сочинских объектов новые цены выглядят адекватно: «Вы посмотрите, сколько сейчас стоит частный сектор!»