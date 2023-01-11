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2 часа назад

Кто имеет право на бесплатный отдых в санатории: список

РИА "ФедералПресс"

Некоторые граждане могут съездить в санаторий за счет государства. В рамках этой соцпомощи россиянам предоставляются бесплатные оздоровительные процедуры, проживание и питание на определенный срок. Кто именно имеет право на получение путевки на санаторно-курортное лечение, рассказали в Социальном фонде России.

Кто имеет право на бесплатный отдых в санатории
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Право на помощь в виде направления в санаторий имеют определенные категории граждан при наличии у них соответствующих показаний и отсутствии противопоказаний для осуществления лечения», – отмечается на сайте СФР.

В числе льготников: инвалиды, получившие травмы на войне, участники ВОВ, ветераны боевых действий, а также близкие родственники погибших из упомянутых категорий. Блокадники, работники противовоздушной обороны и члены экипажей судов транспортного флота, трудившиеся в период ВОВ, тоже входят в этот список.

Бесплатно отправить на лечение также могут инвалидов, детей-инвалидов, людей, подвергшихся радиационному воздействию из-за катастрофы на АЭС в Чернобыле, и пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Отдых в России,Фонд социального страхования РФ,
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