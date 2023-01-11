Назван идеальный день для поездки на источники в Тюмени

На комфортность купания в горячих термальных источниках в Тюменской области очень сильно влияет день, в который вы приезжаете. Личным опытом поделилась читательница «ФедералПресс» из Екатеринбурга Татьяна Васильева.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мы ездили отдыхать на источники под Тюмень в новогодние праздники. И думали, что там будет тьма людей. Однако оказалось достаточно комфортно», – уточнила молодая женщина.

Екатеринбурженка с семьей ездили отдыхать на минеральный источник «Сосновый бор». Он находится на 27-м километре Ялуторовского тракта. На его территории также расположен Тюменский зоопарк. Женщина арендовала дом и жила на базе отдыха с друзьями и семьей с 31 декабря по 2 января нового года.

«Самым комфортным для купания оказалось 31 декабря. В этот день в источнике не было никого, кроме нашей компании. В течение дня приезжали только пара человек», – рассказала Татьяна.

Женщина также добавила, что 1 января уже было открытое купание и на источник приезжали гости. А накануне Нового года им удалось накупаться в одиночестве.