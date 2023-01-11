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9 минут назад

Водопад Корбу освободился ото льда в середине зимы в Алтайском биосферном заповеднике

runews24.ru

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко проинформировали о “пробуждении” водопада Корбу в декабре.

Водопад Корбу освободился ото льда в середине зимы
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалистов, нескольких дней оттепели, пришедших в регион в конце 2022 года, хватило, чтобы 12-метровый водопад “ожил” зимой. В настоящее время в республике алтай царит плюсовая температура (+3°С), что позволило водам Корбу порадовать туристов величественным зрелищем бьющих из-под льда мощных потоков воды.

Немногочисленные туристы отмечают потрясающую акустику зимнего ущелья и звуков ревущего водопада на фоне ледяного обрамления, подытожили событие Роман и Татьяна и добавили, что морозы, которые скоро придут в республику, снова скуют непокорный водопад до весны.

Отдых в России,Роман Воробьев,Татьяна Клименко,
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