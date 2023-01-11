Водопад Корбу освободился ото льда в середине зимы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко проинформировали о “пробуждении” водопада Корбу в декабре.

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По словам специалистов, нескольких дней оттепели, пришедших в регион в конце 2022 года, хватило, чтобы 12-метровый водопад “ожил” зимой. В настоящее время в республике алтай царит плюсовая температура (+3°С), что позволило водам Корбу порадовать туристов величественным зрелищем бьющих из-под льда мощных потоков воды.