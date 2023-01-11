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2 часа назад

На берегу Байкала построят пятизвездочный отель

N24.ruиещё 1

На берегу Байкала построят пятизвездочный отель за 610 млн рублей. Возводить современный гостиничный комплекс будет новый резидент особой экономической зоны «Ворота Байкала» компания «Регионэнерго», сообщает «АБН».

На берегу Байкала построят пятизвездочный отель
Фото: unsplashunsplash

Стоимость проекта составляет 609,6 млн рублей. Строительство отеля позволит создать 44 рабочих места. Открытие гостиницы запланировано на второй квартал 2026 года. Всего в особой экономической зоне 18 резидентов.

Общий объем инвестиций составляет 17,7 млрд рублей.

Туристическая зона «Ворота Байкала» была создана в 2007 году. Она расположена в Слюдянском районе Иркутской области на площади почти 768 гектаров.

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