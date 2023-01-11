На берегу Байкала построят пятизвездочный отель за 610 млн рублей. Возводить современный гостиничный комплекс будет новый резидент особой экономической зоны «Ворота Байкала» компания «Регионэнерго», сообщает «АБН».

Фото: unsplash unsplash

Стоимость проекта составляет 609,6 млн рублей. Строительство отеля позволит создать 44 рабочих места. Открытие гостиницы запланировано на второй квартал 2026 года. Всего в особой экономической зоне 18 резидентов.

Общий объем инвестиций составляет 17,7 млрд рублей.