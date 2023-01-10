Что посмотреть и куда пойти в подмосковном Серпухове

Чтобы получить новые впечатления, необязательно отправляться за сотни километров от Москвы: в Подмосковье есть не менее интересные направления. Всего полтора часа в пути — и вы в Серпухове, городе, который начал свою историю в XIV веке.

Фото: Афиша: Рестораны Афиша: Рестораны

Знакомство с Серпуховом можно начать канонически: посетить Владычный Введенский женский и Высоцкий мужской монастыри на берегах реки Нары, посмотреть на чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», погулять по Соборной горе и провести пару часов в Серпуховском историко-художественном музее, который называют Малой Третьяковкой. Если же вы в городе не в первый раз, лучше миновать популярные экскурсионные маршруты и познакомиться с Серпуховом, выбрав альтернативный сценарий прогулки.

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Зайти в Распятскую церковь

На фоне белоснежных древних монастырей ветхая Распятская церковь с полуразрушенной колокольней не привлекает внимания туристов. Тем не менее ее история поразительна и уникальна — это место способно глубоко впечатлить даже тех, кого не удивишь уже ничем. Распятский собор был главным храмом одноименного женского монастыря, а его причудливый шпиль венчает здание не случайно: по первоначальному замыслу постройка должна была повторять Петропавловский собор в Петербурге. Для этого даже писали письма с прошениями Петру I, но выделенные царем деньги были разворованы, поэтому о соборе с берегов Невы напоминает лишь неловко торчащий шпиль.

Афиша: Рестораны

В советские времена здание XVII века было отдано медицинскому училищу. Боковой придел превратили в спортзал: закрасили фрески и нарисовали поверх них спортивные символы, уложили паркет, сделали разметку и поставили стеллажи для снарядов. Сохранили разве что высокие арочные потолки. В 2006 году помещение решили отреставрировать и обнаружили под 16 слоями плотной краски (покрытие стен в спортзале обновляли с завидной регулярностью) фрески XVIII века. Кропотливая работа реставраторов ведется уже два десятка лет, но требует не только времени, но и средств, потому сейчас придел сохраняет уникальный вид: сквозь темно-зеленые стены спортзала со схематичными изображениями бегунов и баскетболистов проглядывают древние фрески и религиозные символы. На работы может уйти еще не один десяток лет, а пока службы идут на выстроенном в советские времена втором этаже церкви, который умудрились вместить буквально под куполом.

Пообедать в ресторане «Фабрикант» в историческом здании

Серпухов называют гастрономической столицей Подмосковья: в городе находится более 150 ресторанов и кафе, среди которых есть по-настоящему любопытные проекты. Но, если времени исследовать гастрономическую карту Серпухова нет, бронируйте столик в «Фабриканте». Кухня здесь простая, понятная и качественная: не предложит откровений, но и не разочарует. Пробовать комфортфуд по-серпуховски здесь как минимум эстетически приятно: ресторан открылся два года назад в здании конца XIX века, в котором ранее находилась мануфактура купца Николая Коншина и водонапорная башня.

Афиша: Рестораны

Постройка из красного кирпича — неожиданный пример европейской готики посреди хтонических пейзажей старинного Серпухова. Из стрельчатых окон «Фабриканта» открывается впечатляющий вид на Соборную гору и Троицкий собор, куда можно прогуляться после обеда, чтобы увидеть древнейшую достопримечательность города и сохранившиеся до наших дней фрагменты кремля, а заодно покататься на санках и «ватрушках».

Покататься на лошадях и попробовать фермерские продукты

Завершить день можно на экоферме «Бунин ручей», что в получасе езды от Серпухова. Здесь все создано для спокойного загородного отдыха без суеты: в окружении зимнего леса можно покормить оленей, маралов, осликов, овечек, страусов и познакомиться с самыми стеснительными жителями фермы — альпаками. Любители лошадей могут забронировать индивидуальную конную прогулку в сопровождении инструктора по живописным зимним маршрутам вдоль реки Нары, старинной церкви, вековых елей и молодых берез. Поклонникам деревенской романтики предложат почувствовать себя ни много ни мало трактористом и прокатиться с ветерком по полям.

Афиша: Рестораны

«Бунин ручей» — ферма закрытого цикла, где выращивают птицу, производят говядину, баранину, крольчатину, продают яйца молодых кур и делают сыры (14 видов!) из молока коров породы Джерси. Помимо молочных продуктов, производят мясные деликатесы, пельмени, сырники и другие полуготовые блюда. Все это можно приобрести с собой в фермерской лавке или заказать с доставкой, а прямо после прогулки согреться здесь чаем и перекусить.