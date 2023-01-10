Отзывы экскурсоводов о Новогодней столице России-2023

На новогодние каникулы 2023 в Новосибирск приехали гости со всей страны. Лозунг фестиваля: «Вся Россия в моем городе». По задумке организаторов, приехав в Новосибирск, туристы могут оказаться в своем федеральном округе. Для гостей и жителей столицы Сибири заблистали в новом свете главные городские локации.

Фото: VN.ru VN.ru

Потрясающий центр

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Частный гид по Новосибирску Наталья Сапко проводит экскурсии для туристов уже четвертый год. Девушка считает – наш город есть, за что любить и уважать, и у него большое туристическое будущее. Благодаря статусу Новогодней столицы России влюблять гостей в Новосибирск в январские праздники-2023 стало проще.

«Город был очень красиво украшен, – поделилась с VN.ru Наталья Сапко. – Центр потрясающий: площадь Ленина и Театральный сквер, пешеходная улица Ленина, Первомайский сквер, Михайловская набережная. Отдельное спасибо нашим предпринимателям, в том числе мелким, которые делают входные зоны такими красивыми. Я всегда с гордостью говорю о них, бизнес вносит большой вклад в новогоднее украшение города. Благодаря им удается впечатлять гостей».

Со 2 по 7 января Наталья провела пятнадцать экскурсий по Новогодней столице для жителей Перми, Екатеринбурга, Казани, Москвы и Подмосковья, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Севастополя, Омска, Тюмени. Был даже один швейцарец. Путешественникам больше всего понравились улица Ленина, Первомайский сквер – с фигурами оленей, большими светящимися санями и гирляндами.

«Считаю, что справились мы неплохо, но немного не дотягиваем до уровня получше, – говорит Наталья. – Нам не хватает опыта – никогда не приезжали в Новосибирск туристы для отдыха. Казань, Питер, Сочи – это десятилетиями, а то и столетиями туристически привлекательные города. Новосибирск же всегда был промышленным, рабочим, сюда едут решать деловые вопросы, здесь мощные научные и медицинские центры».

Конечно, иногда в глаза бросались недоработки, как, например, при открытии катка на Михайловской набережной. «Было ощущение, что слишком все просто и провинциально сделано. Плюс недоработка с фейерверками, когда все задымилось, мы поначалу испугались, – поделилась жительница Новосибирска. – Тем не менее мы с моей племянницей хорошо отдохнули. Я даже станцевала вальс с Дедом Морозом».

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Наталья Сапко верит, что в будущем наш город войдет в топ-5 туристически привлекательных городов России.

«Люди не хотели сидеть дома» – ажиотаж на автобусные туры

Руководитель Музея Железнодорожного района, гид Алексей Авдеев в течение новогодних каникул проводил экскурсии на новогоднем автобусном маршруте.

«Автобусы были всегда заполнены уже со 2 января, – поделился с нами Алексей Авдеев. – Люди не хотели сидеть дома, а искали приключений. К нам подходили еще люди с просьбой взять их с собой. Значит, людям интересна история родного города».

Среди желающих прокатиться в автобусе по Новогодней столице России были гости из других городов, им все нравилось, но особенно приятно было слышать отзывы от местных: «Надо же, всю жизнь здесь прожили, а столько всего не знали».

«Во время путешествия на автобусе по городу мы с гостями посещали разные площадки, на которых были представлены Федеральные округа. Так, мы посетили Дальневосточный округ в Первомайском районе. Побывали на Урале на площади Пименова. Сибирский округ был представлен в Дворце Культуры им. Горького. Везде нас встречали музыкой, развлечениями и проводили мастер-классы по прикладному искусству».

Новогоднее убранство столицы Сибири не оставило экскурсовода равнодушным. «Украшение города мне понравилось, и 31 декабря в 23.00 я взял всю свою семью и повез на улицу Ленина к кинотеатру «Победа», где мы накануне наряжали «музейную елку», – продолжает наш собеседник. – Там было очень красиво, и еще в Первомайском сквере».

«Концентрация радости»

Экскурсовод Надежда Кошелева тоже осталась довольна украшением Новосибирска. «И с точки зрения работника сферы туризма, и с точки зрения просто горожанина, я не буду ругать подготовку, – делится Надежда. – Понятно, всегда можно найти недостатки, но столько людей гуляло по центру, радовалось – такая концентрация радости не может не пойти на пользу нашему суровому сибирскому городу».

Клиенты туристической фирмы, в которой работает наша собеседница, перед тем, как поехать на экскурсии, делали селфи на пешеходной улице Ленина. Самой Надежде пришлось по душе украшение Первомайского сквера: «Огромные фонари среди деревьев – для меня лично это как-то оживший детский сон, новогодняя сказка».

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В Новый год-2023 на сборных экскурсиях побывали гости со всей страны – от Москвы и до Петропавловска-Камчатска, делится Надежда. И все люди отмечали, что город праздничный, хорошо украшен, и и гулять по нему – одно удовольствие.

«Мне очень понравилось, что фестиваль снежных скульптур в 2023 году проводился в Центральном парке, а не в Первомайском сквере. Первомайский парк и так очень проходной, праздничный, а в Центральном парке, на мой взгляд, с тех пор, как елка оттуда переехала, не хватает праздничного настроения. И снежные фигуры, безусловно, этот баланс немного поддержали», – поделилась наша собеседница.

Небольшое недоумение у Надежды вызвала интерактивная снежинка, которую можно было создать на touch-экране одним прикосновением руки.

«Безусловно, для нашего города и Академгородка, колыбели инноваций, такой формат показателен, но для обычных жителей это слишком абстрактно, – считает гид. – Но мне повезло, в Музее Центрального района одна рукодельница подарила нам всем маленькие копии настоящей новосибирской снежинки из бумаги, и теперь она украшает нашу семейную елку. Надеюсь, что у всех у нас будет очень много хороших Новых годов».