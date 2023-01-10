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2 часа назад

На Сахалине набирают популярность экскурсионные туры на снегоступах

runews24.ru

В основном отдыхающие выбирают недолгие экскурсии, что позволяет им запланировать на один день сразу несколько видов активностей.

На Сахалине набирают популярность экскурсии на снегоступах
Фото: runews24.rurunews24.ru

В период новогодних праздников жители и гости острова Сахалин предпочитали отправляться на экскурсии в горы, используя для передвижения снегоступы, передает издание «МК».

В областном Минтуризма сообщили о 100% заполняемости экскурсионных программ. Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова рассказала, что местные жители и туристы предпочитают проводить зимний отдых активно – отправляются на экскурсии на собачьих упряжках, выбирают прогулки на снегоступах, занимаются подледной рыбалкой, а также путешествуют к ледопадам.

Уточняется, что в основном отдыхающие выбирают недолгие экскурсии, что позволяет им успеть заняться сразу несколькими видами активностей за один день.

Туроператоры Сахалина реализуют все экскурсионные программы с 1 января. Туры пользуются популярностью как у самостоятельных путешественников, так и у семей с детьми.

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