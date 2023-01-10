Амурчане открывают на бесплатной земле турбазы

Предприимчивые амурчане, получившие бесплатно «дальневосточный гектар», создали на своих участках более десятка объектов туристической инфраструктуры. Все они пользуются спросом у жителей области не только в летний период, но и зимой.
Одни амурчане облагораживают участки и строят базы отдыха самостоятельно, другие объединяются в агломерации, как это сделали создатели эко-турбазы «Шамбала-Пинежье» в Бурейском районе или владельцы гостевого комплекса «Лесная деревенька» в Свободненском районе.
Турбазы пользуются спросом у жителей области. Как рассказывает правительство Амурской области, многие горожане предпочли в новогодние праздники уехать подальше от суеты или выбрали активный отдых на свежем воздухе.
Так, жители Белогорского район с удовольствием проводят каникулы на базе «Лагуна». Предприниматель залил горку, организовал прокат снегоходов и установил на территории три утеплённых беседки, чтобы отдыхающие могли согреться.
У Амурской области огромный потенциал в сфере внутреннего туризма. В последние годы интерес людей к путешествиям по своей стране и активному отдыху растет. Стабильный спрос дает возможности для реализации на территории области различных туристических проектов, в том числе масштабных. Развитию этого направления способствует программа «Дальневосточный гектар», в рамках которой можно получить бесплатную землю для строительства турбаз и создания своего дела. В прошлом году участки по программе оформили более тысячи человек, часть их них планирует заняться туристическим бизнесом, - поделился губернатор Приамурья Василий Орлов.
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