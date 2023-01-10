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1 час назад

Амурчане, получившие «дальневосточные гектары», открывают на бесплатной земле турбазы

2x2.su

Предприимчивые амурчане, получившие бесплатно «дальневосточный гектар», создали на своих участках более десятка объектов туристической инфраструктуры. Все они пользуются спросом у жителей области не только в летний период, но и зимой.

Амурчане открывают на бесплатной земле турбазы
Фото: 1Рег_2x2.su1Рег_2x2.su

Одни амурчане облагораживают участки и строят базы отдыха самостоятельно, другие объединяются в агломерации, как это сделали создатели эко-турбазы «Шамбала-Пинежье» в Бурейском районе или владельцы гостевого комплекса «Лесная деревенька» в Свободненском районе.

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Турбазы пользуются спросом у жителей области. Как рассказывает правительство Амурской области, многие горожане предпочли в новогодние праздники уехать подальше от суеты или выбрали активный отдых на свежем воздухе.

Так, жители Белогорского район с удовольствием проводят каникулы на базе «Лагуна». Предприниматель залил горку, организовал прокат снегоходов и установил на территории три утеплённых беседки, чтобы отдыхающие могли согреться.

У Амурской области огромный потенциал в сфере внутреннего туризма. В последние годы интерес людей к путешествиям по своей стране и активному отдыху растет. Стабильный спрос дает возможности для реализации на территории области различных туристических проектов, в том числе масштабных. Развитию этого направления способствует программа «Дальневосточный гектар», в рамках которой можно получить бесплатную землю для строительства турбаз и создания своего дела. В прошлом году участки по программе оформили более тысячи человек, часть их них планирует заняться туристическим бизнесом, - поделился губернатор Приамурья Василий Орлов.

Чтобы сделать процесс получения земельных участков проще, на сайте надальнийвосток.рф собраны информационные материалы для сопровождения участников программы на всём пути от выбора земли до процесса освоения участка и оформления его в собственность.

Например, на сайте размещена пошаговая инструкция, в ней подробно описано как подать заявление на «гектар». Также указаны принципы выбора земли нужной категории, подсказки, как подключить участок к инфраструктуре и обеспечить стройматериалами, упростить процесс освоения и даже как создать новое поселение. Кроме того, те кто хочет начать свое дело, могут использовать готовые бизнес-решения. Проекты бизнес-планов включают в себя описание и редактируемую финансовую модель.

Отдых в России,Василий Орлов,
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