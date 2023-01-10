Амурчане открывают на бесплатной земле турбазы

Предприимчивые амурчане, получившие бесплатно «дальневосточный гектар», создали на своих участках более десятка объектов туристической инфраструктуры. Все они пользуются спросом у жителей области не только в летний период, но и зимой.

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Одни амурчане облагораживают участки и строят базы отдыха самостоятельно, другие объединяются в агломерации, как это сделали создатели эко-турбазы «Шамбала-Пинежье» в Бурейском районе или владельцы гостевого комплекса «Лесная деревенька» в Свободненском районе.

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Турбазы пользуются спросом у жителей области. Как рассказывает правительство Амурской области, многие горожане предпочли в новогодние праздники уехать подальше от суеты или выбрали активный отдых на свежем воздухе.

Так, жители Белогорского район с удовольствием проводят каникулы на базе «Лагуна». Предприниматель залил горку, организовал прокат снегоходов и установил на территории три утеплённых беседки, чтобы отдыхающие могли согреться.

У Амурской области огромный потенциал в сфере внутреннего туризма. В последние годы интерес людей к путешествиям по своей стране и активному отдыху растет. Стабильный спрос дает возможности для реализации на территории области различных туристических проектов, в том числе масштабных. Развитию этого направления способствует программа «Дальневосточный гектар», в рамках которой можно получить бесплатную землю для строительства турбаз и создания своего дела. В прошлом году участки по программе оформили более тысячи человек, часть их них планирует заняться туристическим бизнесом, - поделился губернатор Приамурья Василий Орлов.

Чтобы сделать процесс получения земельных участков проще, на сайте надальнийвосток.рф собраны информационные материалы для сопровождения участников программы на всём пути от выбора земли до процесса освоения участка и оформления его в собственность.