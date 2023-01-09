Названы самые посещаемые города на новогодние праздники

Самые посещаемые россиянами на новогодние праздники города «Известиям» назвал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Наиболее популярным у россиян курортом, по его словам, стал Сочи, Красная Поляна.

Фото: Мослента Мослента

В тройку лидеров среди самых посещаемых мест попали также Санкт-Петербург и Москва. Жители столицы при этом чаще всего выбирали поездки по Золотому кольцу. Востребованными у туристов также отказались Казань, Калининград и Кавказ, рассказал Мкртчян.