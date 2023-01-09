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2 часа назад

Названы самые посещаемые россиянами города на новогодние праздники

Мослента

Самые посещаемые россиянами на новогодние праздники города «Известиям» назвал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Наиболее популярным у россиян курортом, по его словам, стал Сочи, Красная Поляна.

Названы самые посещаемые города на новогодние праздники
Фото: МослентаМослента

В тройку лидеров среди самых посещаемых мест попали также Санкт-Петербург и Москва. Жители столицы при этом чаще всего выбирали поездки по Золотому кольцу. Востребованными у туристов также отказались Казань, Калининград и Кавказ, рассказал Мкртчян.

Эксперт отметил, что новогодние праздники в этом году отличились огромными очередями в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, «Москвариум» в Москве и на подъемники на горнолыжных курортах в Красной Поляне.

Отдых в России,Алексан Мкртчян,Эрмитаж,
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