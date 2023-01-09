За новогодние праздники в Крыму отдохнули 177 тысяч туристов

В период новогодних праздников в Крыму отдохнули 177 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Это меньше, чем в последние годы, но с учетом логистических сложностей, вызванных приостановкой авиасообщения, результат вполне достойный. Средняя загрузка средств размещения составила 60 процентов, а целого ряда особенно популярных объектов — более 80 процентов. При этом загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь и вовсе превысила 90 процентов.

Успех новогоднего курортного сезона глава региона связывает с масштабной информационной кампанией «Новый год в Крыму как дома!». По данным «Медиалогии», Республика Крым наряду с Москвой и Краснодарским краем вошла в число трех самых популярных регионов по упоминаниям в контексте новогоднего туризма, сообщил Аксенов.

«Больше всего была традиционно загружена Большая Ялта, однако серьезный прирост показала и Алушта, что подтверждает эффективность и правильность создания новых общественных пространств, благоустройства набережных и парков, что в сочетании с развитием ресторанов, кафе и объектов показа увеличивает загрузку гостиниц и санаториев, обеспечивает рост выручки и налоговых поступлений», — отметил в свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В связи с этим чиновник видит серьезные перспективы круглогодичной работы и у других крымских городов — Евпатории, Феодосии и Судака, где достаточно и объектов показа, и номерных мощностей, однако там необходимо предпринять усилия для создания большего количества поводов для приезда туристов.