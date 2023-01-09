Россиянам назвали самые интересные места в Карелии

Жительница Москвы поделилась своими впечатлениями об отдыхе в республике.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Карелия является интересным туристическим направлением, которое привлекает путешественников уже много лет. Туристов не пугает даже достаточно холодная погода, так как для посещения доступно очень много привлекательных и удивительных мест.

Так, жительница Москвы поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Карелии. Москвичка в компании друзей отправились на Крошнозеро, которое привлекает отдыхающих своими живописными берегами.

Туристка рассказала, что в период новогодних праздников они отправились в путешествие, чтобы полюбоваться северным сиянием. Но путешественники не планировали забираться далеко на север, и поэтому решили отдохнуть в Кеми.

По словам москвички, удивительное природное явление, которым они успели насладиться, было сказочным. Туристка отметила, что хотела бы вновь увидеть северное сияние.

Помимо этого, отдыхающие были восхищены карельскими закатами. Также жительница столицы рассказала о посещении питомника хаски и добавила, что была рада познакомиться с четвероногими друзьями.