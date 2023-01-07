Новый горнолыжный комплекс открылся в Пермском крае

На Урал – за новыми впечатлениями. В Пермском крае перед Новым годом открылся новый горнолыжный комплекс. Любители зимнего отдыха потянулись туда со всей России. Ежедневно курорт принимает на своих склонах около тысячи туристов, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Фото: Мир24 Мир24

От рассвета до заката, и даже позже инструкторы учат новичков кататься на сноубордах и горных лыжах. Желающих много. Александр Торопов говорит, в среднем по 5-6 человек в день тренирует. При этом иногда по восемь часов находится на склоне.

«Катаем снег, пока было тепло, было вообще офигенно. Катались – кайфовали. Но вот сейчас наступили морозные дни, будем греться», – рассказывает инструктор по сноуборду Александр Торопов.

Этот новый экокурорт «Белогорье» в Премском крае заработал в конце декабря. Его строили два года. Стремились создать максимальный комфорт для отдыхающих и это удалось. Комплекс уже стал популярным для туристов со всей России.

«Вообще задача была открыть новое место притяжения на точке Пермского края, эта задача выполнена. На данный момент функционируют четыре горнолыжные трассы, протяженностью от 1000 метров до 1200 и высота горы – 452 метров», – рассказал управляющий экокурортом «Белогорье» Илья Катанов.

Трассы по сложности похожи на курорты Андорры, говорит Юрий Другов. Он вместе с семьей приехали в Белогорье из Санкт-Петербурга. В свое время, до пандемии, объездил все популярные европейские склоны. Сейчас вот, осваивает родные просторы. Тем более, что сам пермяк.

«Самое главное – погода чудесная, красота просто неописуемая! Отдых удался!»- поделился эмоциями житель Санкт-Петербурга Юрий Другов.