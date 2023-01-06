В Удмуртии в туристических местах открыли гостиницы-конструкторы

Ижевск. Удмуртия. На территории десяти популярных туристических локаций региона устанавливаются модульные отели. Это дома-конструкторы с отдельными номерами и со всеми коммуникациями для круглогодичного проживания. Всего построено 100 сборных мини-домов в Сарапуле, Воткинске, Воткинском, Сарапульском и Завьяловском районах, Ижевске, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Все объекты проходят классификацию и получают свидетельство по системе звёздности отелей от одной до пяти звёзд. Уже имеются первые результаты оценки. К примеру, модульные отели в Нечкино получили категорию «три звезды».

«Для агентства по туризму Удмуртской Республики это большой проект. Создали 10 новых туристических локаций, часть из которых уже активно принимает гостей. Предприниматели проходят классификацию и получают свою заслуженную «звездность», — отмечает руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных отелей выделяются субсидии из федерального бюджета. Обязательным условием для предпринимателей является софинансирование проекта на 50%.