Около 50 человек получили «Паспорта путешественника»

С начала 2023 года уже около 50 участников проекта «Моя зима в Подмосковье» получили специальные «Паспорта путешественника». В рамках акции жителям и гостям Московской области предлагают побывать на спортивно-массовых мероприятиях, а также посетить культурные, исторические и туристические центры. Об этом рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Жителям и гостям Московской области предлагается посетить благотворительную новогоднюю елку в Серпухове, ледовый спектакль Татьяны Навки в Одинцове, «Чудные елки» в Воскресенске, «Кубок Александра Легкова» в Наро-Фоминске, «Лыжню России» в Химках, «Красногорский марафон», турнир по понд-хоккею в Балашихе, а также ряд других мероприятий», - рассказали в ведомстве.
Для того, чтобы получить паспорт, следует выбрать маршрут на туристическом портале Московской области, затем на мероприятии получить паспорт, где проставят отметки о посещении. После окончания проекта «Моя зима в Подмосковье» будет определен победитель, который посетит больше всего мероприятий. Ему вручат спецприз от команды губернатора Московской области.