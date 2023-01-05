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47 минут назад

Около 50 человек получили «Паспорта путешественника» в Московской области

Вести Подмосковья

С начала 2023 года уже около 50 участников проекта «Моя зима в Подмосковье» получили специальные «Паспорта путешественника». В рамках акции жителям и гостям Московской области предлагают побывать на спортивно-массовых мероприятиях, а также посетить культурные, исторические и туристические центры. Об этом рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Около 50 человек получили «Паспорта путешественника»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Жителям и гостям Московской области предлагается посетить благотворительную новогоднюю елку в Серпухове, ледовый спектакль Татьяны Навки в Одинцове, «Чудные елки» в Воскресенске, «Кубок Александра Легкова» в Наро-Фоминске, «Лыжню России» в Химках, «Красногорский марафон», турнир по понд-хоккею в Балашихе, а также ряд других мероприятий», - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы получить паспорт, следует выбрать маршрут на туристическом портале Московской области, затем на мероприятии получить паспорт, где проставят отметки о посещении. После окончания проекта «Моя зима в Подмосковье» будет определен победитель, который посетит больше всего мероприятий. Ему вручат спецприз от команды губернатора Московской области.

Отдых в России,Татьяна Навка,
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