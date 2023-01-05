Около 50 человек получили «Паспорта путешественника»

С начала 2023 года уже около 50 участников проекта «Моя зима в Подмосковье» получили специальные «Паспорта путешественника». В рамках акции жителям и гостям Московской области предлагают побывать на спортивно-массовых мероприятиях, а также посетить культурные, исторические и туристические центры. Об этом рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.