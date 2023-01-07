Лучшие горнолыжные курорты Татарстана

Когда все салаты съедены, фильмы посмотрены, а впереди еще осталась пара дней новогодних выходных, встает вопрос – чем же еще заняться? Есть один интересный и экстремальный вариант – поехать кататься на сноуборде или горных лыжах. В Татарстане есть несколько хорошо оборудованных комплексов, где будет интересно, а главное – безопасно как новичкам, так и любителям-профессионалам. «ФедералПресс» собрал подборку лучших горнолыжных курортов в республике.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Свияжские холмы»

Видео дня

Город-курорт «Свияжские холмы» находится недалеко от Казани, рядом с деревней Савино. Он работает круглый год: летом сюда приезжают отдохнуть в престижном отеле и побывать в спа, а зимой он превращается в спортивное сердце Татарстана. На территории есть 10 ресторанов и кафе, 4 гостиничных комплекса и около 100 гостевых домиков – если вы хотите провести время «дорого-богато», то «Свияга» точно подойдет.

Комплекс оборудован новыми подъемниками и 4 трассами разной степени сложности: кататься могут как новички, так и опытные сноубордисты и лыжники. Цены на подъемы зависят от дня недели, тарифа и возраста покупателя. Например, детские билеты всегда будут дешевле, как и покупка в будние дни. Можно купить абонемент по тарифу «Подъемы» (по количеству раз, которое вы сможете подняться) и «Почасовой». Самый дешевый детский билет стоит 450 рублей, а самый дорогой взрослый – 3500. Подробнее о ценах можно узнать на сайте комплекса.

Здесь работает прокат оборудования: можно взять горные лыжи, сноуборд и все необходимое снаряжение. Аренда полного комплекта на час в будние дни стоит 550 рублей, в выходные – 700. Если же брать на целый день, то в будни придется заплатить 2300 рублей, а в выходные на 500 рублей дороже. Однако есть нюанс – в залог нужно будет оставить полную стоимость комплекта, а это 35 тысяч рублей.

Приехать сюда можно всей семьей. В прокате есть оборудование для детей, также возможно взять уроки катания с инструктором. Малыши могут покататься на ватрушках или ледянках с горок, есть специально оборудованный детский городок.

«Ян»

Горнолыжный комплекс расположился в 12 километрах от города Альметьевска, в поселке Поташная Поляна. В понедельник в «Яне» технический день, он не работает. А со вторника по пятницу график работы стандартный: с 9:00 до 22:00.

Склон поделен на 5 трасс, соответствующих уровню подготовки. Например, 1-я трасса самая простая и пологая, а 5-я очень крутая – для профессионалов. Тут также есть сноупарк для прыжков, он оборудован рейлами, биг-эйрами и кикерами. Кроме того, тут есть отдельная безопасная горка для катания на ватрушках.

Цены на подъемы для взрослых и детей едины: в будние дни – 75 рублей, в выходные – 85, в праздники – 110 рублей. В комплексе можно взять инвентарь напрокат. Выдают как по отдельным позициям (ботинки, палки, лыжи и т. д.), так и полноценными комплектами. Например, взять комплект для сноуборда в выходные на час стоит 800 рублей. К слову, в прокатных пунктах города за такую цену можно взять оборудование на целый день.

Для гостей в комплексе работают кафе, гостиница, сауна и бильярд. Если вы вдруг решите остаться в «Яне» на несколько дней, то это вполне осуществимо.

«Медная гора»

В самом центре хвойного ароматного леса рядом с городом Кукмором в 2005 году построили небольшой горнолыжный комплекс «Медная гора». Здесь достаточно тихо и нет большой загруженности на подъемниках и трассах. Три горнолыжные трассы с пологим склоном хорошо подойдут для детей и взрослых, которые только начинают осваивать лыжи или сноуборд. Кстати, по выходным в комплексе проводят бесплатный мастер-класс по катанию с инструктором. Склоны работают с 10:00 до 21:00, а тюбинговая горка до 22:00.

Кукмор находится недалеко от Казани – на машине ехать около 2 часов. Но если вы хотите отдохнуть подольше и насладиться природой, то на территории комплекса работает гостиница, сдают домики в аренду. Есть даже специальные предложения, включающие в себя проживание, абонемент на инвентарь, катание на тюбингах и даже сауну. Стоимость начинается от 3700 рублей для одного человека за день.

При поездке в этот горнолыжный комплекс стоит учитывать, что подъемник здесь не с сиденьями, а бугельный. То есть нужно подниматься стоя, держась за определенное крепление. Это может стать препятствием для некоторых новичков, которые плохо держат равновесие. Стоимость подъемника на 1 час в будни для взрослого 300 рублей, детям – 150, в выходные на 50 рублей дороже. Можно приобрести безлимитный абонемент, который действует в течение 5 часов.

Инвентарь можно взять напрокат. Цена на аренду комплекта борда или лыж начинается от 150 рублей (столько стоит арендовать снаряжение для ребенка в будни). В отличие от других комплексов, цены здесь более демократичные.

«Федотово»

Живописное «Федотово» находится вблизи одноименной деревни в Заинском районе и окружено густым лесом. Горнолыжный склон работает с 9:00 до 21:30. Понедельник – технический день, трассы приводят в порядок.

На территории комплекса есть 7 трасс длиной от 400 до 875 метров. С середины склона вниз идет пологий и достаточно широкий спуск, идеально подходящий для тех, кто только осваивает азы катания на горных лыжах или борде. Верхняя часть спуска более крутая и предназначена для тех, кто обладает уровнем мастерства повыше.

В «Федотово» также работает пункт проката. Если хотите взять лыжи, то в будние дни за комплект для взрослого нужно будет заплатить 300 рублей, в выходные – 400, а детям – 250 рублей вне зависимости от дня недели. Сноуборд будет дороже: в будние дни прокат стоит 400 рублей, в выходные – 500 рублей, в праздники – 600 рублей. Учитывайте, что указанные цены охватывают лишь час катания.

Подниматься на гору здесь также предлагают с помощью бугельного подъемника. Цены на подъемы начинаются от 150 рублей – это стоимость одного «ознакомительного» подъема. Есть несколько абонементов: «Начинающий», «Базовый», «Профи», «Универсальный» и «Абсолют». Они различаются количеством подъемов и, соответственно, ценой. С самым дешевым тарифом «Начинающий» можно подняться до 4 раз, он стоит 300 рублей в будни, 400 в выходные и 650 в праздники, а вот «Абсолют» стоит 1500–2000 рублей, и подняться по нему можно сколько угодно.

В «Федотово» также можно покататься на тюбингах на специально оборудованной горке и перекусить в кафе на территории комплекса. Кроме того, здесь можно проехаться на лошадях.

«Каскад»

Небольшая горнолыжка в селе Дубъязы привлекает близостью к Казани (всего 40 км) и отсутствием очередей. Как и в других комплексах, понедельник на «Каскаде» – технический день. Со вторника комплекс открывается в 10:00 и работает до 21:00, в воскресенье закрывается на час раньше.

Уютное местечко с двумя бугельными подъемниками обустроено двумя небольшими трассами в 250 и 300 метров. Спуск осложняет овраг, который находится посередине трассы – это добавляет не только интереса, но и опасности.