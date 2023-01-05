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21 минуту назад

Гостиницы и санатории Кавминвод заполнены на 100% в период новогодних праздников

runews24.ru

В период новогодних праздников на курортах Кавказских Минеральных Вод наблюдается высокий рост туристического потока.

Гостиницы Кавминвод заполнены на 100% в новогодние праздники
Фото: Runews24Runews24

Регион уже по традиции является очень востребованным среди российских путешественников. Информацию передает «СвоёТВ» со ссылкой на министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Сысоева.

Министр сообщил, что большинство номеров на новогодние даты были забронированы и раскуплены еще осенью. На данный момент отели и санатории заполнены на 100%.

Сысоев отметил, что кроме прогулок и лечебных процедур туристов также интересуют экскурсионные программы по горам и местным достопримечательностям.

Отдых в России,Александр Сысоев,
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