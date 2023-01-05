Гостиницы Кавминвод заполнены на 100% в новогодние праздники

В период новогодних праздников на курортах Кавказских Минеральных Вод наблюдается высокий рост туристического потока.
Регион уже по традиции является очень востребованным среди российских путешественников. Информацию передает «СвоёТВ» со ссылкой на министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Сысоева.
Министр сообщил, что большинство номеров на новогодние даты были забронированы и раскуплены еще осенью. На данный момент отели и санатории заполнены на 100%.
Сысоев отметил, что кроме прогулок и лечебных процедур туристов также интересуют экскурсионные программы по горам и местным достопримечательностям.