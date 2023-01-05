Курорты Кавказа за первые дни года посетили более 60 тыс. гостей

Более 60 тысяч гостей посетили курорты "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Архыз" (Карачаево-Черкесия) и "Ведучи" (Чеченская Республика) за первые дни 2023 года. Динамика прироста гостей уже есть на всех курортах, сообщил журналистам генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

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Традиционно рекордсмен по туристам - "Архыз", здесь в день катаются от 6 000 до 8 000 человек. В среду, 4 января, через турникеты прошли 9 745 человек. В компании ожидают нового рекорда.

"Прошлогодний [рекорд] уже побит. 5 января 2022 года на "Архызе" в моменте катались 9 000 человек. Вероятно, в этом январе сможем перешагнуть отметку 10 000. Но главное, конечно, это не цифры, а комфорт наших гостей. На поддержание качества снежного покрова направлены все ресурсы службы эксплуатации на каждом из трех курортов", - рассказал гендиректор компании.

По словам Юмшанова, на "Эльбрусе", который впервые в истории курорта принимает более 5 000 гостей ежедневно, перед праздниками открылась перехватывающая парковка, она существенно улучшила состояние на дороге.