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8 минут назад

Курорты "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" за первые дни года посетили более 60 тыс. гостей

ТАСС

Более 60 тысяч гостей посетили курорты "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Архыз" (Карачаево-Черкесия) и "Ведучи" (Чеченская Республика) за первые дни 2023 года. Динамика прироста гостей уже есть на всех курортах, сообщил журналистам генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Курорты Кавказа за первые дни года посетили более 60 тыс. гостей
Фото: 0ТАСС0ТАСС

Традиционно рекордсмен по туристам - "Архыз", здесь в день катаются от 6 000 до 8 000 человек. В среду, 4 января, через турникеты прошли 9 745 человек. В компании ожидают нового рекорда.

"Прошлогодний [рекорд] уже побит. 5 января 2022 года на "Архызе" в моменте катались 9 000 человек. Вероятно, в этом январе сможем перешагнуть отметку 10 000. Но главное, конечно, это не цифры, а комфорт наших гостей. На поддержание качества снежного покрова направлены все ресурсы службы эксплуатации на каждом из трех курортов", - рассказал гендиректор компании.

По словам Юмшанова, на "Эльбрусе", который впервые в истории курорта принимает более 5 000 гостей ежедневно, перед праздниками открылась перехватывающая парковка, она существенно улучшила состояние на дороге.

"Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии демонстрирует наибольшую динамику прироста гостей. Здесь рост турпотока с 1 по 4 января составил 52% к аналогичному периоду прошлого года. А на "Ведучи" отдохнуть приехали на 38% туристов больше. На "Архызе" рост турпотока за первые дни 2023 года составил 23%.

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