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3 часа назад

Треть туристов в 2023 году планируют отдыхать на курортах России

runews24.ru

Треть граждан РФ в 2023 году планируют путешествовать внутри страны, предпочитая отдыхать на курортах Черного моря, Дагестана, Алтая и Карелии, передают «Известия» со ссылкой на результаты опроса путешественников сервиса МТС Travel.

Треть туристов в 2023 году планируют отдыхать на курортах России
Фото: Runews24Runews24

Сообщается, что российские курорты пользуются большой популярность, при этом обгоняя отдых в европейских странах, за которые проголосовали примерно 25% респондентов. Отдых в Юго-Восточной Азии выбрали около 23% опрошенных.

Почти 35% респондентов отметили, что в 2023 году хотели бы отправиться в путешествие по России.

По информации сервиса МТС Travel, российские туристы планируют отправиться на курорты Черного моря, в Карелию, Дагестан, на Алтай, а также на Камчатку. Стоит отметить, что рейтинг зарубежных курортов возглавлет Турция, за ней следуют Италия и Мальдивы.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин предположил, что в этом году рост турпотока на российских курортах может составить от 10 до 15% при условии улучшения транспортной доступности и туристической инфраструктуры.

Отдых в России,Дмитрий Горин,МТС,
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