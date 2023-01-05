Треть туристов в 2023 году планируют отдыхать на курортах России

Треть граждан РФ в 2023 году планируют путешествовать внутри страны, предпочитая отдыхать на курортах Черного моря, Дагестана, Алтая и Карелии, передают «Известия» со ссылкой на результаты опроса путешественников сервиса МТС Travel.

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Сообщается, что российские курорты пользуются большой популярность, при этом обгоняя отдых в европейских странах, за которые проголосовали примерно 25% респондентов. Отдых в Юго-Восточной Азии выбрали около 23% опрошенных.

Почти 35% респондентов отметили, что в 2023 году хотели бы отправиться в путешествие по России.

По информации сервиса МТС Travel, российские туристы планируют отправиться на курорты Черного моря, в Карелию, Дагестан, на Алтай, а также на Камчатку. Стоит отметить, что рейтинг зарубежных курортов возглавлет Турция, за ней следуют Италия и Мальдивы.