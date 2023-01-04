Что успеть сделать в Кирове за 3 дня

Мы предложим вам легкий ознакомительный тур, веселый, интересный и вкусный

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Хлынов. Вятка. Киров. Родина дымковской игрушки и Кикиморы. Город Грина и место ссылки Салтыкова-Щедрина. По соседству с нашей Нижегородской областью находится интересный край, который называют Предуральем. От Нижнего Новгорода до Кирова на машине – 5 – 6 часов. Выезжаем! Что можно и нужно успеть в Кирове за 3 с половиной дня?

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Заехать в Простоквашино

Стартуем в 6 утра, чтобы к обеду быть на месте, заселиться в гостиницу и успеть погулять. По дороге – обязательная остановка в… Простоквашино! Это Тонкинский район почти на границе Нижегородской и Кировской областей. Мимо не проедете – увидите на трассе автобусную остановку с Матроскиным и Шариком.

Сюда возят весьма не дешевые экскурсии на автобусах и электричках, однако можно и самостоятельно окунуться в детство. Нам хватило 15 минут. На площадке стоят фигурки мультгероев, причем не только «советские» (Дядя Федор, Печкин, мама-папа и звери), но и современные – младшая сестренка Дяди Федора. Чуть дальше – елка, чум. Дом, на доме – надпись из мультфильма «Живите кто хотите». В этом доме проводят мастер-классы, викторины, праздники, чаепития, экскурсии. За отдельную плату. Мы же ограничились фотосессией на улице.

Впрочем, вход на площадку – тоже платный: 100 рублей с человека, можно перевести по номеру телефона, о чем гласит объявление на заборе. Как и положено в Простоквашино, верно?

За домом есть еще один интересный плакат, приглашающий на лыжный старт. Еще одно развлечение — покатушки на снегоходе с мордой пса. В общем, советуем сделать остановку, подышать деревенским воздухом, сфотографироваться – и дальше в путь.

Выпить горячий кисель на улице

Киров в разы меньше, чем Нижний Новгород, украшен к Новому году. Гирлянд, фонарей, Дед Морозов, Снеговиков и зайцев – по минимуму. На центральной площади – Театральной – разбит новогодний городок в стиле дымковской игрушки, но посетителей не очень много. Например, на бесплатном(!) катке катались мы одни. Чуть популярнее оказались горки, паровозик, фотозоны и фастфуд. Кстати, вместо глинтвейна и бургеров здесь предлагают горячий кисель, кировскую коврижку и пряники.

Из местных напитков и угощений советуют лимонад, квас и молочную продукцию. Во-первых, мороженое! Вафельные стаканчики, рожки, сендвичи и эскимо от местного хладокомбината легко узнать по веселому пингвину на обертке. Очень сливочное и вкусное. Наш хит-парад возглавил шоколадный пломбир с фундуком.

На прилавках магазинов – вереницы матрешек разного калибра. И названия у йогуртов, сыров, творожков, масла, молока, кефира и снежка – самые сказочные и вкусные! «Варвара-Краса», «Вятская дымка», «Вятушка», «Богородское село». Мы особенно оценили сыр, советуем привозить на сувениры.

Местных колбас тоже немало, но нижегородские нам показались вкуснее.

Посмотреть кино в «Смене»

После продуктового шопинга и предновогодней прогулки мы отправились в кинотеатр. Киноцентров в Кирове немало, мы выбрали «Смену», один из старейших кинотеатров.

Это именно кинотеатр: расположен не в торговом центре, а в отдельном здании. Более того, имеет еще и свой отдельный кино-двор.

В кинотеатре работают три небольших зала (5 рядов по 10 кресел), есть фотозоны, много афиш, гардероб и большое кафе. Местные говорят, что приходят сюда не только ради фильмов, но и ради самой вкусной в городе пиццы. А кроме пиццы – фирменный попкорн в ведерках с самыми разными вкусами.

Но самое приятное и удивительное – цены! На вечерний сеанс билеты стоили всего 100 рублей! Естественно, небольшой уютный зал при этом был заполнен на 90 процентов.

Пройти квест от кикимор

Утро мы начали с квеста «Найди 7 кикиморок». Небольшие бронзовые фигурки кикиморок расположены в самых пешеходных местах в центре Кирова. Кикиморок – семь, и они имеют имена: Счастье, Любовь, Здоровье, Яркость, Богатство, Семья и Искренность. Рядом с каждой – своя лягушка. Если потереть ей голову и загадать желание, то можно рассчитывать на его исполнение. Но для этого, конечно, нужно найти все семь кикимор. Очень хорошая альтернатива традиционной экскурсии. Пока ищете фигурки, изучаете весь центр города.

Имейте в виду, что размеры кикимор – около 30 см. Спрятались они, в основном, на перилах мостов или спинках скамеек. К зиме местные жители утеплили их вязаными пончо, шапками, шарфиками. Первую кикиморку – Любовь — мы нашли на лавочке на местном Арбате. Это улица Спасская недалеко от набережной. Длина пешеходной улицы – всего 150 метров, и это самый короткий арбат в России.

Еще одна кикиморка – в парке Гагарина, три – на набережной Грина и рядом. Впрочем, не будем спойлерить, найдете сами!Ну а самая главная Кикимора Вятская «живет» в парке Заречном. Это инновационный интерактивный парк с комплексом стилизованных построек и аттракционов. Но попасть в резиденцию к Кикиморе можно только в составе группы по предварительной записи.

К большому сожалению, мы не нашли открыток и футболок с кикиморками, хотя это уже весьма распространенный современный бренд Кирова. Нашли только значки, шоперы и магниты.

Что же касается дымковской игрушки, то ее много, и всю можно разделить на два вида: от мастеров и от учеников. «Взрослые» фигурки стоят в 2 – 3 раза дешевле «детских». Мы нашли интересную серию открыток, где на фоне вятских усадеб красуются дымсковские барышни, козлики и индюки. А еще – несколько больших, в человеческий рост, скульптур, сошедших с этих самых открыток. Красота!

Посетить три вкусных музея

На улице Спасской в Кирове располагаются сразу три самых вкусных музея. Причем, все три – в одном доме. Это музеи истории мороженого, шоколада и карамели. Единый билет во все три вкусные резиденции стоит 900 рублей. Желательно заранее записаться.

Экскурсия рассчитана на час и проходит очень легко. Интересный рассказ появления того или иного лакомства, параллельно – дегустация, потом мастер-класс, фотосессия, игра, покупка сувениров. Мы сами делали мороженое, крутили карамельные елочки, отливали шоколадных зайцев. Прямо при нас мастера за стеклом превращали бесцветный сахарный сироп в изумрудную карамель и лепили ленцы на палочке. Чудо!

Почтить память Грина

Автор феерии «Алые паруса» Александр Грин родился и вырос в Вятке. В честь него здесь названы набережная, гимназия, торговый центр и парочка кафе. На набережной стоит бюст, в парке имени Кирова на берегах двух небольших прудов — Ассоль и Бегущая по волнам, еще одна героиня Грина. Насколько уместны здесь, у пруда, эти морские нимфы – вопрос спорный. Впрочем, зато в поисках Ассоль можно прогуляться и по самому парку. На одном из водоемов заливают каток. Над другим – мост, а под ним – водопад, незамерзающая часть водоема и утки. Внутри парка – диарама, посвященная войне, а у входа – огромное Колесо обозрения.

После прогулки по парку – самое время зайти к Грину в гости. Куда? В книжный клуб «Лампа Грина». Весьма атмосферное кафе с вкусными блюдами и стеллажами книг. Не только Грина. Любую книгу можно взять с полки и почитать в ожидании заказа, расположившись в уютном мягком кресле. Либо купить. Здесь же продаются открытки, где на фоне вятских пейзажей развеваются алые паруса…

А еще в Кирове проводят традиционный всероссийский фестиваль бардовской песни «Гринландия».

Навестить Салтыкова-Щедрина

Более 150 лет назад молодой начинающий писатель Михаил Салтыков въехал на тройке почтовых лошадей в Вятку. Он был снят с должности в канцелярии военного министерства в Петербурге и сослан сюда за первые свои повести: «Противоречие» и «Запутанное дело».

В старом деревянном доме, где он жил и продолжал творить, сейчас располагается музей Салтыкова-Щедрина. Писатель провел в Вятке 8 лет. Интересно, что повесть «Запутанное дело», за которую попал сюда, он не любил и спустя годы однажды заметил: «И дернул же меня черт написать такую ерунду».

Впрочем, Вятка и ссылка не стали для Салтыкова роковыми. Он сделал здесь карьеру и встретил любовь. При этом прослыл бунтарем и повесой, ему приписывали даже тайный роман с супругой местного губернатора!

Искупаться в открытом бассейне среди сугробов

Такого развлечения в Нижнем Новгороде нет! Комплекс бассейнов и терм в парке имени 50-летия ВЛКСМ интересен тем, что, кроме традиционных парных, бассейнов и детских горок, здесь есть уличный бассейн! Да-да, прямо на улице, и работает круглый год. Даже зимой! Вода в уличном бассейне — теплая, над чашей стоит пар, внутри все бурлит, а вокруг – сугробы и фонарики. Еще прямо на улице есть бочка со льдом, парная и ледяная прорубь.

А прямо напротив – кафе «Данар», это местная сеть, альтернатива американской бургерной. Открылись еще в конце прошлого века, с тех пор готовят разного калибра бутерброды, хотдоги, фри и прочие снеки.

Шепнуть желание дубу

Киров – немаленький город, несмотря на всю свою провинциальность. Здесь есть театры, цирки, музеи. Посетить все это за три дня, естественно, невозможно. Мы предложили вам легкий ознакомительный тур, веселый, интересный и вкусный.