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2 часа назад

В 2023 году в Перми реконструируют два парка отдыха и создадут новую экотропу

runews24.ru

В этом году в Перми появятся два парка отдыха, а также будет создана новая экотропа.

В 2023 году в Перми создадут новую экотропу
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам главы региона Алексея Демкина, реновация коснется базы отдыха «Большое сосновое», которое находится в Верхней Курье, а также «Романовское поле», располагающееся в Левшинском лесничестве. Экотропа же появится в районе улицы Бригадирской. Для лыжных соревнований будет оформлена поляна в Мотовилихинском лесничестве.

В рамках национального проекта «Золотое кольцо» будут продолжены благоустроительные работы, начавшиеся в прошлом году, в Черняевском лесу. В планах на 2023 год — обустройство семи входных групп и организация системы видеонаблюдения.

Отдых в России,Алексей Демкин,
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