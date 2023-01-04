В 2023 году в Перми создадут новую экотропу

В этом году в Перми появятся два парка отдыха, а также будет создана новая экотропа.

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По словам главы региона Алексея Демкина, реновация коснется базы отдыха «Большое сосновое», которое находится в Верхней Курье, а также «Романовское поле», располагающееся в Левшинском лесничестве. Экотропа же появится в районе улицы Бригадирской. Для лыжных соревнований будет оформлена поляна в Мотовилихинском лесничестве.