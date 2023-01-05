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23 минуты назад

Ж/д билеты до Калининграда в 2023 году можно будет купить со скидкой

Kaskad.tvиещё 1

В новом году путешествовать до Калининграда на поезде можно будет по льготному тарифу. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Ж/д билеты до Калининграда в 2023 году можно будет купить со скидкой
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv

РЖД запустила акцию "Калининград", благодаря который можно получить скидку 10-20%, купив билеты в последнее четырехместное купе вагонов.

В Федеральной пассажирской компании отмечается, что скидка 20% действует при отправлении с 10 января по 31 мая 2023 года и с 16 сентября по 21 декабря. Летом размер скидки составит 10%, она будет действовать с 1 июня по 15 сентября.

Отдых в России,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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