Ж/д билеты до Калининграда в 2023 году можно будет купить со скидкой

В новом году путешествовать до Калининграда на поезде можно будет по льготному тарифу. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании .

В Федеральной пассажирской компании отмечается, что скидка 20% действует при отправлении с 10 января по 31 мая 2023 года и с 16 сентября по 21 декабря. Летом размер скидки составит 10%, она будет действовать с 1 июня по 15 сентября.