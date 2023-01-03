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22 минуты назад

В горах Сочи открыто несколько горнолыжных трасс

TourDom

Катание на «Розе Хутор» в новогодние праздники доступно только для туристов, проживающих в отелях курорта, а также для владельцев годовых и сезонных ски-пассов. Продажа абонементов закрывается при достижении лимита в 2200 лыжников и сноубордистов. Об этом сообщает телеграм-канал «Розы Хутор».

В горах Сочи открыто несколько горнолыжных трасс
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Завтра для туристов будет открыта зеленая трасса Б-52 – на высоте с 1600 до 1350 м, возможно частичное катание на синих склонах «Змейка» и «Тритон» и на красных – «Каскад» и «Вираж».

Для подъема из Роза Долины и спуска обратно лыжникам рекомендуют использовать канатную дорогу «Стрела». Для катания советуют дороги «Сказка» и «Кабан».

На курорте предупреждают, что в условиях ограниченной зоны катания, состоящей из достаточно сложных и узких трасс, спуски с детьми лучше отложить на время, когда будут доступны широкие трассы.

«Туристы должны реалистично оценивать свой уровень подготовки», – говорится в посте.

Судя по информации в Телеграме, продажа ски-пассов на 4 января закончилась сегодня в 16:26. Покупка билетов на подъемники в кассах и на сайте курорта станет возможной предварительно после праздничных каникул, 9 января.

На другом сочинском курорте – Красная Поляна – открыто несколько трасс: «Первый снег», «Восточная» (от 2300 до 2050 м), «Цирк-2», «Аибга», «Сноупарк». Продажа ски-пассов на текущий день также останавливается, как только число гостей достигает максимума. Сегодня это произошло в 11 часов утра.

Малоснежная и теплая погода на горных курортах задерживает запуск полноценного горнолыжного сезона. Судя по данным метеорологов, в ближайшее время осадков здесь не ожидается. Температура на Розе Пик (2320 м над уровнем моря) сегодня +4, на Розе Плато (1170 м) +5 градусов.

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