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1 час назад

5 маршрутов для автопутешествий из Москвы

Агентство «Москва»иещё 2

В онлайн-журнале цифрового туристического сервиса Russpass появилось пять маршрутов для автопутешествий из Москвы на один, два или три дня.

5 маршрутов для автопутешествий из Москвы
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

Программы составлены по Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областям.

Видео дня

«Каждый маршрут - это бесплатный готовый план поездки, в котором есть карта, описание объектов и расписание их посещения, рекомендации по выбору кафе по пути, а также атмосферный плейлист, который можно включить в дороге», - сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, покататься на горных лыжах и на собачьей упряжке, посетить этнопарк «Кочевник» можно в Подмосковье. Маршрут составлен так, что все это удастся успеть за два дня. В первый день предстоит выдвинуться на северо-запад Московской области и доехать до музея соколиной охоты в дер. Лысково. Здесь посетителей познакомят с птицами, разрешат с ними сфотографироваться, а хозяева устроят чаепитие в юрте. Далее можно остановиться в спортивном парке и покататься на лыжах или сноуборде. Путешественники с детьми вечером могут заехать в творческую лабораторию в Дмитрове, а на следующий день посетить «Дом хаски», пообщаться с енотами и покататься на верблюдах.

Тем, кто любит пробовать новое и вкусное, подойдет автомаршрут «Гастрономический тур по Подмосковью и Тверской области», поясняется в материле. В течение трех дней можно посетить фермы, пивоварни, мармеладную фабрику, а еще увидеть местные архитектурные памятники. Например, в первый день путешественникам предложат заехать в семейное хозяйство, где разводят животных. Второй и третий дни маршрута посвящены местной кухне Тверской области. Так, можно попробовать рыбный чорыг, ржаные пироги и узнать, почему Тверь считают одной из мармеладных столиц России.

Другой маршрут - «Зимние приключения в Туле и Ясной Поляне» - охватывает Тульскую область, он понравится ценителям искусства. «В Туле обязательно стоит побывать во всех традиционных туристических местах города, а затем доехать до Ясной Поляны. Здесь гостям предложат покататься на санях или в конном экипаже», - отметили в материале.

Еще один маршрут рассчитан на поездку в Рязанскую область, путешественников ждут экстрим, история и архитектурные открытия. Пятый вариант подойдет для однодневного путешествия на ферму с альпаками и сыроварню в Подмосковье.

«Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко планировать путешествия по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass доступно более 5,6 тыс. турпредложений по регионам России», - заключили в материале.

Отдых в России,Правительство Москвы,
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