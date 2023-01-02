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9 минут назад

Раскрыт самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля

Мослента

Самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля раскрыла «Мослента». В российский город, называемый жемчужиной Золотого кольца, проще всего доехать на поезде.

Раскрыт самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля
Фото: МослентаМослента

«В последние лет 15, а может быть, и больше сообщение между двумя городами стало настолько интенсивным, что подходящие рейсы стартуют с Ярославского вокзала практически каждый час», — сообщила уроженка Ярославля Анна Поваго.

Одним из быстрых способов доехать до Ярославля считается поезд «Ласточка». Он идет из Москву в Костромы с остановкой. Путь займет менее трех часов, но самые дешевые билеты обойдутся в 1157 рублей.

Кроме того, удобно сесть на фирменный поезд. Часто в расписании он указан как дневной экспресс. «Цена билета начинается где-то от 840 рублей, если речь идет о сидячем вагоне. Купе или тем более СВ брать просто бессмысленно. Фирменный состав идет от Москвы до Ярославля чуть больше трех часов», — рассказала Поваго.

Ранее в Москве запустили автобусные рейсы в Ялту. Отправление на юг намечено на каждую пятницу, а время в пути составит около 29 часов.

Отдых в России,Анна Поваго,
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