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1 час назад

Москвовед посоветовал места для прогулок в дни новогодних каникул

Мослента

Интересные места Москвы и Подмосковья для прогулок в дни новогодних каникул посоветовал читателям «Мосленты» историк, москвовед, писатель и главный редактор Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Москвовед посоветовал места для прогулок
Фото: МослентаМослента

«На Новый год Москва украшается и становится настоящей российской царицей. Понятно, что многие горожане будут гулять в центре по сетке пешеходных улиц и фотографироваться с яркими деталями оформления и арт-объектами. Однако это не единственное, чему я бы советовал посвятить это время», — сказал он.

Насладиться морозной погодой москвовед посоветовал в столичных парках — прогуляться по красивой московской набережной в Филевском парке, изучить все уголки Нескучного сада с беседками и старинными мостами, покормить белок в Сокольниках.

«В снежном убранстве будут чудесно выглядеть Царицыно, Коломенское и особенно Кусково, где недавно закончили реставрацию Грота», — отметил собеседник «Мосленты».

Не стоит пренебрегать и ближайшим Подмосковьем, продолжил Гнилорыбов. Он порекомендовал к посещению в первые дни января парки Малевича и «Раздолье» в Одинцовском округе, старинные города Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад, Зарайск и Коломну.

«Для тех, кто хочет совместить прогулки с посещением музеев, советую съездить в Новый Иерусалим, где находится одно из крупнейших выставочных пространств Европы и чудесный монастырь», — рассказал москвовед.

Ранее Гнилорыбов назвал самые интересные станции столичного метро. Он посоветовал жителям и гостям города проехаться по станциям, изучить их оригинальность и неповторимость.

Отдых в России,Павел Гнилорыбов,
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