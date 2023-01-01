Москвовед посоветовал места для прогулок

«На Новый год Москва украшается и становится настоящей российской царицей. Понятно, что многие горожане будут гулять в центре по сетке пешеходных улиц и фотографироваться с яркими деталями оформления и арт-объектами. Однако это не единственное, чему я бы советовал посвятить это время», — сказал он.