Куда поехать в Новый год на северо-западе России

Северо-Запад дарит своим жителям и гостям множество вариантов, как интересно провести новогодние каникулы. «ФедералПресс» рассказывает о местах в регионах СЗФО, после посещения которых останутся только приятные впечатления.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Дворцовая площадь и Новая Голландия

Видео дня

Жителям и гостям Северной столицы во время новогодних праздников обязательно следует отправиться на главную улицу города – Невский проспект. Прогулка по нему начинается от площади Восстания. Маршрут позволяет заглядывать в арки и магазины с сувенирами, останавливаться в кофейнях и кафе, увидеть Аничков мост.

Следующая новогодняя точка притяжения – Дворцовая площадь. Это центр новогодних мест Петербурга, отлично подойдет для любителей праздничной суеты и больших компаний.

Любителям вещей ручной работы следует отправиться на Рождественскую ярмарку на Манежной площади и Малой Садовой улице.

Любителям креативных территорий подойдет остров Новая Голландия – современный парк отдыха в историческом центре Петербурга.

Софийский собор и «Витославлицы»

Главной достопримечательностью Новгородской области считается кремль, который находится в центре регионального центра. Впервые он упоминается в летописях в 1044 году. Его визитная карточка – Софийский собор XI века постройки.

На противоположном берегу реки Волхов (пройти можно через пешеходный мост) находится Ярославово дворище или, как его еще называют, Торг.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» к югу от города находится под открытым небом. Деревянные избы под снегом с одетыми по эпохе экскурсоводами позволяют погрузиться во времена старинной русской деревни.

Главным монастырем города считается Свято-Юрьев. Он располагается неподалеку от музея «Витославлицы».

Кремль и вологодское зодчество

Зимой вологодский кремль, который еще называют Архиерейским двором, особенно привлекателен – он откроет гостям интересные виды, а экскурсоводы интересно преподнесут историю старинного русского города.

Следом в Вологде можно посетить Кремлевский сад, куда стремится попасть каждый турист. Он находится на берегу города с западной стороны кремля.

Особого внимания заслуживает и вологодское зодчество, где сохранились целые кварталы старинной деревянной застройки. Тут можно увидеть более сотни особняков конца XVIII – начала XX вв.

Музей народных промыслов Приморья

Жители и гости Архангельской области в новогодние дни смогут отправиться за пределы областного центра. Одна и самых интересных локаций – музей народных промыслов и ремесел Приморья.

Обязательны к посещению и Малые Корелы – музей деревянного зодчества под открытым небом. На площади в 140 га собраны сотни старинных крестьянских домов, часовен, бань и прочих построек. Самые ранние датируются XVI–XVII вв.

Берег Баренцева моря и Ловозерские тундры

В Мурманской области лежит крайняя северная точка европейской части России – мыс Немецкий. С него открывается вид на бескрайние просторы Баренцева моря. Неподалеку находится Вайдагубский маяк – самый северный действующий маяк в России.

На берегу Баренцева моря можно посетить скалу «Два брата». Это скалы-останцы, которые у коренных жителей Кольского полуострова, саамов, считаются священными.

Любителям природы по вкусу придутся Ловозерские тундры – горный массив на западе Кольского полуострова со множеством скал, лесов и рек.

Рускеала и Паанаярви

«Рускеала» – одна из визитных карточек Карелии. Изначально здесь добывали мрамор для строительства дворцов Санкт-Петербурга, а сейчас на месте карьера современный горный парк.

Далее можно отправиться в «Карьяла Парк» и на экскурсию в деревню Кинерма. Туристический комплекс «Карьяла Парк» – это два гектара соснового леса, на котором расположились экоотель, уютные коттеджи в скандинавском стиле, зона для барбекю, питомник хаски и настоящий чум.

Национальный парк «Паанаярви» – прекрасное место для неспешной прогулки. Зима в Карелии сказочная: со снегом, ароматами хвои, чистым морозным воздухом и яркими закатами.

Село Ыб и Югыд Ва

Зимне-новогодние пейзажи делают природу Коми еще красивее. В 10 км от столицы республики Сыктывкар находится «Еляты club». Это современный парк рядом с озером Еляты. Зимой там можно кататься на лыжах, коньках, финских санях и ватрушках.

В селе Ыб находится финно-угорский этнокультурный парк. В нем можно узнать историю народов, которые населяли территорию Коми, научиться новому на мастер-классах.

Второй заслуживающий интереса национальный парк, «Югыд Ва», располагается на юго-востоке Коми. Здесь можно посетить экскурсии, где расскажут об экологии и невредном для природы туризме.

Кафедральный собор и Марауненхоф

В новогодние праздники на острове Канта, в сени Кафедрального собора Кенигсберга, традиционно проходит фестиваль уличной еды Kaliningrad Street Food. А в самом соборе ежедневно проводят органные концерты.

Для знакомства с историей города можно отправиться на пешеходную экскурсию по историческим районам Кенигсберга: осмотреть виллы Амалиенау, погулять по брусчатке изумительного района Марауненхоф, раскинувшегося на берегу Верхнего озера.

Уникальную природу российского эксклава можно по достоинству оценить на Куршской косе. Гостей не оставит равнодушным знаменитый Танцующий лес, высота Мюллера.

Линдуловская роща и Монрепо

Гостей загородных курортов Ленинградской области в новогодние выходные ждет разнообразие активностей: ярмарки, катание на лыжах, сноуборде или ватрушках. Найдутся варианты и для созерцания природы – например, экотропа «Линдуловская роща» в Выборгском районе, где можно лицезреть все красоты зимнего леса.

В столице муниципалитета, Выборге, гости смогут созерцать средневековую архитектуру, посетить Выборгский замок и живописный парк «Монрепо».

Кром и Троицкий собор

Первый пункт для посещения новогоднего Пскова – кремль. Его второе название – Кром. Он располагается на узком гористом мысе на слиянии рек Великой и Пскова.