Как необычно провести новогодние каникулы на Урале

Ретропоезд, термы и собачьи упряжки на Среднем Урале Ретропоезд до Верхней Пышмы В качестве легкой познавательной прогулки можно совершить небольшое путешествие с екатеринбургского вокзала до Верхней Пышмы на ретропоезде «Уральский экспресс». Ведомый паровозом состав очень напоминает знаменитый экспресс до Хогвартса из киносаги о юном волшебнике Гарри Поттере. В пути пассажирам предложат блюда уральской кухни. На полпути поезд остановится на станции Шувакиш, где воссоздан типичный вокзал Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века. Наконец, по прибытии в Верхнюю Пышму гости смогут посетить уникальный музейный комплекс УГМК: Музей военной техники, Музей автомобильной техники, выставочный центр «Парадный расчет», Музей авиации «Крылья Победы», а также открытую экспозиционную площадку. Термы «Баден-Баден» Спа-курорты «Баден-Баден» расположены в Екатеринбурге (микрорайон Уктус) и в городе Реж. Они представляют собой комплексы разного рода бассейнов, бань и саун. Это одни из немногих мест на Урале, где можно, не вылезая из теплой воды, наслаждаться видом заснеженного зимнего леса. Термы можно посещать в одиночку, вдвоем, семьей или большой компанией. К услугам гостей – спа-процедуры, массаж, ароматерапия. В комплексы входят гостиничные номера для желающих остановиться на ночь и даже на несколько суток, а также кафе, где можно перекусить. Катание на собачьей упряжке В качестве активного отдыха с этническим колоритом вполне подойдет катание на собачьей упряжке. Такой вид развлечений предоставляет питомник ездовых собак «Эльбрус» (микрорайон Медный, ул. Метео, 23). На его территории проживает более 50 питомцев. Здесь можно как совершить поездку на упряжке разной степени длительности, так и просто пообщаться с пушистыми питомцами. По завершении поездки гостям предложат горячий чай. Записаться можно на сайте «Эльбруса». Традиционный отдых Южного Урала Горнолыжный курорт «Солнечная долина» На новогодние каникулы ребенка можно отправить вместе со «Школой Федора Конюхова» под Миасс. Смена продлится со 2 по 8 января. Пятиразовое питание, вечера в стиле «Хроники Нарнии», обучение с инструкторами по горным лыжам, проживание в отеле на берегу младшего брата Байкала – озера Тургояк. А еще тюбинги, коньки и лазертаг – активный спортивный отдых. Сами новогодние праздники в семейном кругу можно смело встречать непосредственно в «Солнечной долине» с программой на горнолыжном склоне: 6–7 января здесь пройдут «Рождественские катания» с глинтвейн-вечеринкой и ночной программой. Национальный парк «Зюраткуль» В первую неделю января гостей ждут в нацпарке «Зюраткуль» в Челябинской области. Здесь находится известный ледяной фонтан: бьющая из земли 12-метровая струя в морозы превращается в огромную ледовую сосульку, искрящуюся на солнце синим цветом. Каждой зимой у нее новые очертания. Также на территории работает дом лося «Сохатка», где можно покормить животных и узнать их судьбу. По экотропе желающие поднимаются на хребет Зюраткуль, высота которого достигает 1 175 метров. Баня, чистейший снег и горный воздух дополнят картину новогоднего отдыха в Саткинском районе. Из зимы в «ЛетоЛето» Соберетесь в Тюмень – рекомендуем прихватить с собой не только теплые варежки и шапку, но и купальник. Один из самых популярных видов зимнего отдыха для туристов – купание в горячих источниках. Например, термальный курорт «ЛетоЛето» уже не первый год принимает гостей со всей России: в стоимость проживания в отеле включены завтраки, посещение аквапарка и спа-зоны, где можно искупаться в горячем источнике. «Наши термальные источники – прямые наследники Западно-Сибирского моря. Сегодня в непосредственной близости от Тюмени находятся более 20 термальных курортов. Именно в них бьется сердце древнего моря, одаривая всех природной минеральной водой», – презентует главную достопримечательность области портал Visittyumen.ru. Кстати, Visittyumen.ru предлагает трехдневный тур «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени», по нему можно посетить три разных источника, а еще погулять по городу с экскурсоводом и даже съездить в Тобольск. Еще один тур на 3–4 дня «Рождество по-сибирски» позволит иначе посмотреть на Тюмень, Тобольск и Ялуторовск: праздничное убранство городов, монастыри и остроги региона. Посещение горячего источника тоже включено в программу тура. Новогодняя столица Сибири – Ханты-Мансийск Основной новогодней площадкой в Югре станет окружной центр. В рамках проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири» пройдет ряд праздничных мероприятий с конца декабря и до 7 января. Десятый сезон в основном направлен на детей. 28 декабря в Ханты-Мансийске открылась «Резиденция Елки» с экспозицией «Музей Рождества». 4 января в КВЦ «Югра-Экспо» стартует гастрономический фестиваль детских новогодних блюд «Югренки». Оценивать блюда профессиональных поваров будут дети. В этностойбище рядом с деревней Русскинская в Сургутском районе уральцы смогут познакомиться с жизнью хантов, покататься на оленьих упряжках. Местные жители соблюдают национальные традиции и бытовой уклад своего народа. Чумовой Новый год на Ямале Ямальский туристический портал Visityamal.ru дает много возможностей забронировать предварительно тур в разных районах региона. Одним из самых популярных является «Чумовой Новый год». Этот тур, как правило, бронируют заранее, он проходит с 29 декабря по 2 января. Но портал Visityamal.ru предлагает ознакомиться и с другой программой на Полярном Урале. В январе здесь можно посетить этнографическое стойбище под Салехардом или подняться в горы, чтобы увидеть полноценную красоту природы Ямала. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева