Холодная красота: фестиваль ледовых скульптур в Москве

В российской столице открылся фестиваль «Ледовая Москва». На набережной парка искусств «Музеон» собрались скульпторы, работающие с особым материалом. Красота их творений недолговечна, но рождена новогодним вдохновением, рассказывает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
Традиционно визитная карточка фестиваля – грандиозный Московский Кремль. С него каскадом спускаются шесть ледяных горок. Кататься можно и детям, и взрослым. Дополняют центральную композицию достопримечательности Москвы, выполненные изо льда – собор Василия Блаженного и Большой театр. Есть тут и интерактивные скульптуры из сказок, например, трон Снежной королевы и новогодние сани, запряженные тройкой лошадей, а также символ Рождества рождественский вертеп.
«Невероятно красивое место – набережная Москвы-реки, «Музеон». Важно, чтобы о нас чаще говорили, потому что многие просто не знают про наше новое место, и нужно какое-то время, чтобы люди узнали, что мы находимся здесь. У нас ничего не растает, у нас огромный опыт», – подчеркивает организатор фестиваля Александр Ковтунец.
Впервые открыт ледовый кинотеатр, где, сидя на ледовых сиденьях, можно смотреть старые добрые ленты студии «Союзмультфильм».
«Я здесь уже второй раз. Вчера пришла на пять минут, но бродила пять часов», «Музыкальное сопровождение приятное, тихо, спокойно, погода хорошая», «Горки самые прикольные, мне кажется», – говорят посетители фестиваля.
Среди ледовых скульптур есть логотип телекомпании «МИР», которая в этом роду отмечает 30-летие.
Ледяные фигуры вырезаны мастерами со всей России с помощью электро- и бензопил. Лед доставили из Пермской и Вологодской областей. На создание больших композиций порой уходит не один день.
На набережной сегодня много гостей. Приходят в основном семьями. Вход свободный. Фестиваль продолжит работу до 31 января следующего года.
Ярмарка ремесел, волшебный лес и гигантский елочный шар: предновогодняя Москва в объективе «МИРа».