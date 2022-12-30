Холодная красота: фестиваль ледовых скульптур в Москве

«Невероятно красивое место – набережная Москвы-реки, «Музеон». Важно, чтобы о нас чаще говорили, потому что многие просто не знают про наше новое место, и нужно какое-то время, чтобы люди узнали, что мы находимся здесь. У нас ничего не растает, у нас огромный опыт», – подчеркивает организатор фестиваля Александр Ковтунец.