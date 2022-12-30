Россиянам предложили бюджетный зимний отдых в Сочи и Приэльбрусье

Российским туристам, которые в 2023 году планируют отправиться на горнолыжные курорты России, рассказали о ценах на такие путешествия. Информация опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Так, туроператор Coral Travel сообщил о свободных номерах в отелях Сочи, которые можно забронировать на посленовогодние даты. Также свободные места есть в нескольких отелях и гостиницах курорта «Красная Поляна». Цены на проживание стартуют от 4,5 тысяч рублей за сутки на одного человека.

Помимо этого, туристы смогут отдохнуть зимой на популярном курорте «Роза Хутор». Там для бронирования доступен отель четыре звезды Rosa Springs, который оборудован спа-центром, бассейном, а также минеральным источником. Стоимость номера в этом отеле после Нового года составит от 21,4 тысячи рублей за одну ночь.