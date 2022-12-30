Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
44 минуты назад

Россиянам предложили бюджетный зимний отдых в Сочи и Приэльбрусье

runews24.ru

Российским туристам, которые в 2023 году планируют отправиться на горнолыжные курорты России, рассказали о ценах на такие путешествия. Информация опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам предложили бюджетный зимний отдых в Сочи и Приэльбрусье
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Так, туроператор Coral Travel сообщил о свободных номерах в отелях Сочи, которые можно забронировать на посленовогодние даты. Также свободные места есть в нескольких отелях и гостиницах курорта «Красная Поляна». Цены на проживание стартуют от 4,5 тысяч рублей за сутки на одного человека.

Помимо этого, туристы смогут отдохнуть зимой на популярном курорте «Роза Хутор». Там для бронирования доступен отель четыре звезды Rosa Springs, который оборудован спа-центром, бассейном, а также минеральным источником. Стоимость номера в этом отеле после Нового года составит от 21,4 тысячи рублей за одну ночь.

Сообщается, что в начале 2023 года в путешественники смогут разместиться в отелях Приэльбрусья от 2,9 тысячи рублей, отдых в Шерегеше обойдется горнолыжникам от 4,4 тысячи рублей, а на Камчатке составит порядка 12,8 тысячи рублей.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители