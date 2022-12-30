В горах Сочи открыли еще одну горнолыжную трассу

На горнолыжном курорте Газпром сегодня в 08:30 открыли первую трассу на Альпике, с 2256 до 1900 м над уровнем моря. Катание возможно до 16 часов. Информация об этом появилась в телеграм-канале курорта.

Фото: TourDom TourDom

По количеству ски-пассов действует ограничение – 500 штук, сообщает канал, купить билет на подъемник можно только на месте в кассах.

Открыть трассы в более ранние сроки организаторам не позволяли погодные условия. Для безопасного катания натурального снега недостаточно. А для того чтобы запустить систему искусственного оснежения, необходимы устойчивые отрицательные температуры воздуха – не более –1,5 °C.

«28–29 декабря температура наконец-то понизилась, что позволило включить снежные пушки и подготовить трассы на Альпике», – сообщил начальник отдела по эксплуатации горнолыжных склонов и систем искусственного снегообразования курорта Александр Степаненко.

На курорте также открыли лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», детский склон, начала работать школа для начинающих горнолыжников.

Отметим, на другом горном курорте Сочи – Красная Поляна – тоже доступны для катания некоторые высокогорные склоны. 23 декабря для туристов открылись трассы «Цирк-2» на высоте 2200 м. Вход на подъемники закрывают, как только на склонах оказывается более 2000 человек. 30–31 декабря на курорте рассчитывали запустить катание на всех трассах.

31 декабря обещают открытие склонов на Розе Хутор. Гостям, проживающим в отелях курорта до официального старта катания, предоставляют скидки на прогулочные билеты и другие развлечения. Вся инфраструктура и сервисы стабильно работают.