Куда можно сходить в новогодние праздники в Новосибирске

Озвучена программа новогодних гуляний в сибирской столице. Список праздничных мероприятий опубликовала городская администрация.
В первый день Нового года в Новосибирске пройдет праздничный хоровод. Место проведения Театральный сквер, начало в 17:00. Кроме того, до 6 января включительно на Михайловской набережной, возле домика Снежинки, пройдет фестиваль снежных баб.
Жители Новосибирска и гости сибирской столицы смогут посетить снежные баталии, побывать на дне сибирского валенка, а также потанцевать на снежной дискотеке.
В мэрии также рассказали, что 7 декабря на Михайловской набережной пройдет празднование Рождества. Там же пройдет фестиваль колокольных звонов и в тот же день состоится церемонии передачи символа Новогодней столице другому региону России.