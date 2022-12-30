Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Куда можно сходить в новогодние праздники в Новосибирске

РИА "ФедералПресс"

Озвучена программа новогодних гуляний в сибирской столице. Список праздничных мероприятий опубликовала городская администрация.

Куда можно сходить в новогодние праздники в Новосибирске
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В первый день Нового года в Новосибирске пройдет праздничный хоровод. Место проведения Театральный сквер, начало в 17:00. Кроме того, до 6 января включительно на Михайловской набережной, возле домика Снежинки, пройдет фестиваль снежных баб.

Жители Новосибирска и гости сибирской столицы смогут посетить снежные баталии, побывать на дне сибирского валенка, а также потанцевать на снежной дискотеке.

В мэрии также рассказали, что 7 декабря на Михайловской набережной пройдет празднование Рождества. Там же пройдет фестиваль колокольных звонов и в тот же день состоится церемонии передачи символа Новогодней столице другому региону России.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители