Куда можно сходить в новогодние праздники в Новосибирске

Озвучена программа новогодних гуляний в сибирской столице. Список праздничных мероприятий опубликовала городская администрация.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В первый день Нового года в Новосибирске пройдет праздничный хоровод. Место проведения Театральный сквер, начало в 17:00. Кроме того, до 6 января включительно на Михайловской набережной, возле домика Снежинки, пройдет фестиваль снежных баб.

Жители Новосибирска и гости сибирской столицы смогут посетить снежные баталии, побывать на дне сибирского валенка, а также потанцевать на снежной дискотеке.