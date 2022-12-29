Что привлекает туристов в Самарскую область зимой

О том, каким будет этот зимний туристический сезон в регионе и как активно провести новогодние каникулы, шла речь в прямом эфире из пресс-центра Самарского областного вещательного агентства.

Фото: СОВА СОВА

В программе предстоящих каникул - термальные и горнолыжные курорты, катания на ездовых собаках и нестандартные экскурсии. Наша губерния предлагает путешественникам и местным жителям невероятное разнообразие развлечений, достопримечательностей и видов отдыха.

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- Зимний турсезон-2022/2023 обещает быть активным. В отличие от двух предыдущих лет мы сегодня имеем действительно большое количество открытых площадок, действующих в полноформатных режимах. Без сомнений, как гости, так и местные жители смогут провести долгие праздничные выходные с пользой для здоровья и получить новые знания об истории и культуре губернии. Мы можем с уверенностью сказать, что каждый найдет для себя интересное занятие, - отметил министр туризма региона Артур Абдрашитов.

Сориентироваться в калейдоскопе предложений помогут цифровые технологии.

- Совместно с нашими коллегами, туристско-информационным центром Самарской области все предложения мы собрали на едином ресурсе - официальном туристическом портале губернии samara.travel. Достаточно пройти небольшой опрос на сайте, чтобы получить готовый путеводитель, созданный с учетом индивидуальных предпочтений. Маршрут можно опубликовать в соцсети или скачать. По сути, это настоящее руководство к действию с описанием точек, которые туристу стоит посетить, диапазоном цен на развлечения и контактами. Как спланировать прекрасное путешествие по нашей губернии, рассказывает и сайт turister.ru. На нем мы также создали специальный зимний "слой" - лендинг, описывающий туристические возможности региона в холодный сезон.

Зимние каникулы традиционно привлекают к нам много гостей из других субъектов. По данным регионального Минтура, большинство отдыхающих проводит в Самаре и области три дня и две ночи.

- Сегодня мы уже фиксируем достаточно большую загрузку наших объектов размещения, продаются буквально последние места в отелях и загородных комплексах. Большинство не только летних, но и зимних маршрутов проходит через Самарскую Луку, - отметил министр.

Любят кататься

Одна из точек притяжения гостей и жителей области - горнолыжный комплекс "Сок" (0+). Только за прошлый сезон его посетили около 20 тысяч туристов из других регионов (всего более 130 тысяч). Комплекс рад принять и детей, и взрослых, здесь созданы максимально комфортные условия для семейного отдыха.

- Деcять основных трасс позволяют гостям с абсолютно различным уровнем подготовки: от начинающих до профи кататься в удовольствие. Для экстремалов работает сноупарк c различными направлениями, включая ньюскул. У нас замечательное кафе: можно как быстро перекусить, так и отобедать с ресторанным комфортом. В прошлом году мы открыли детскую комнату. Теперь семья, приехав на "Сок", может оставить ребенка на несколько часов под присмотром воспитателя. С малышами занимаются не только в теплых помещениях, но и активно гуляют. Комплексное пятичасовое предложение включает еще и занятия с инструктором по горным лыжам и сноуборду. Родители могут практически весь день наслаждаться катанием, не задумываясь, с кем оставить ребенка, - рассказал директор горнолыжного комплекса "Сок" Павел Савинов.

В этом сезоне на горнолыжку запустят и чартерные рейсы из города. Последний автобус от склонов будет отправляться после завершения работы комплекса.

Несмотря на капризы погоды уже сейчас на "Соке" подготовлены четыре трассы, кресельный подъемник и сноупарк запустят в новогодние праздники.

Погонять в Самарской области можно не только на горных лыжах или сноуборде. Катание на собачьих упряжках по хвойному лесу - еще один вариант активного и приятного отдыха на природе. В питомнике под Тольятти живут 64 хаски и маламута. Пока снега мало, вместо саней их запрягают в специальные тележки на колесах. А еще здесь можно покататься на лошадях, ватрушках и "банане".

Любителям спа-программ стоит заглянуть в один из нескольких термальных комплексов, которые есть практически в каждом крупном городе Самарской области. Самый масштабный из них расположился в Новокуйбышевске. Местный курорт - это 800 квадратных метров подогреваемых бассейнов, в том числе открытых, много бань, саун и несколько водных горок для малышей.

Однозначно будет чем заняться и тем, кто останется в городе или специально приедет в Самару, чтобы полюбоваться ее архитектурой и побывать в музеях и театрах.

Не уйдет в зимнюю спячку и событийная программа. Губернию этой зимой ждет сразу несколько крупных мероприятий. Так, 14 января в селе Сосновка в 30 километрах от Тольятти пройдут юбилейные 25-е «Гонки чемпионов» (6+).

- Лучшие пилоты со всей страны приедут соревноваться на ледовую трассу на испытательном полигоне АВТОВАЗа. Заезды будут проводиться на специально подготовленных машинах "Лада Веста Спорт". Наша ледовая трасса, без сомнения, не имеет аналогов в стране, - отметил Абдрашитов.