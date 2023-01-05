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2 часа назад

Чем заняться в Приэльбрусье, если вы не катаетесь на лыжах: видео

Стелла Шмель

Приэльбрусье – одно из самых популярных направлений для горнолыжного отдыха в России. Курорт, растянувшийся вдоль Балканского ущелья, туристы больше всего посещают с ноября по март. Это красивейший район Кавказа имеет много уникальных мест.

Чтобы насладиться красотой и величием гор, поднимитесь на открытом подъемнике на вершину склона, оттуда откроется необыкновенный вид на всю долину. Спустившись в поселок, отойдите от туристических мест в сторону деревней, там можно встретить гостеприимных местных жителей и погладить домашний скот.

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Подробнее о том, чем заняться в Приэльбрусье, кроме катания на лыжах, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему пересадка и стыковочный рейс – не одно и то же.

Отдых в России,Видео,
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