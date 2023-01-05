Чем заняться в Приэльбрусье, если вы не катаетесь на лыжах: видео

Приэльбрусье – одно из самых популярных направлений для горнолыжного отдыха в России. Курорт, растянувшийся вдоль Балканского ущелья, туристы больше всего посещают с ноября по март. Это красивейший район Кавказа имеет много уникальных мест.

Чтобы насладиться красотой и величием гор, поднимитесь на открытом подъемнике на вершину склона, оттуда откроется необыкновенный вид на всю долину. Спустившись в поселок, отойдите от туристических мест в сторону деревней, там можно встретить гостеприимных местных жителей и погладить домашний скот.

Подробнее о том, чем заняться в Приэльбрусье, кроме катания на лыжах, смотрите в видео.