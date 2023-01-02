Где искупаться в бассейне под открытым небом зимой: видео

Всем нам холодной и снежной зимой не хватает жаркого солнца и яркого лета. Разве кто-то отказался бы понежиться в теплом бассейне посреди заснеженных пейзажей? Можно радоваться! Таких мест в нашей стране становится все больше. Теперь у многих есть возможность даже в минусовую температуру нырнуть в горячий бассейн на открытом воздухе.