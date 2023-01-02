Где искупаться в бассейне под открытым небом зимой: видео

Всем нам холодной и снежной зимой не хватает жаркого солнца и яркого лета. Разве кто-то отказался бы понежиться в теплом бассейне посреди заснеженных пейзажей? Можно радоваться! Таких мест в нашей стране становится все больше. Теперь у многих есть возможность даже в минусовую температуру нырнуть в горячий бассейн на открытом воздухе.
Пользовательница социальной сети TikTok с ником @_vorobeva_i_ опубликовала на своей странице видеоролик, в котором рассказала, где можно найти такие места в Москве и Московской области и в какую цену обойдется плавание в бассейне под открытым небом зимой.
Приятного просмотра и насыщенных радостных каникул!
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