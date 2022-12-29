На «Розе Хутор» отметят Новый год

Старт новогодним каникулам на «Розе Хутор» дали Дед Мороз и Снегурочка, которые открыли свою резиденцию на террасе отеля Radisson и уже готовы принимать гостей в своем сказочном доме.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

31 декабря праздничная программа начнется в 10 утра с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразится в «Кнопочном бою», прогуляться по «Лабиринту Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14:00 до 16:00 можно будет пройти квест «Путешествие в Рождество» в сопровождении DJ-сета. Далее на площади у ратуши гостей ждет танцевальная программа, детский спектакль «Щелкунчик», а также демонстрация новых серий мультфильма «Ну, погоди!», в которых заняты маскоты курорта Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

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В 23:55 здесь, на большом экране, будет транслироваться поздравление Президента России Владимира Путина. Продолжит новогоднюю ночь шоу холодного сценического огня и дискотека. Параллельно в Горной Олимпийской деревне также будут проходить развлекательные мероприятия.

Рестораны курорта подготовили для гостей свои новогодние изыски. Например, ресторан «ДичЪ» 31 декабря устроит авторский ужин с шеф-поваром Василием Емельяненко в формате «Царская охота». Знаменитый кулинарный блогер проведет волшебный мастер-класс по превращению смородины в черную икру – поможет ему в этом молекулярная кухня. Участников ужина ожидают и другие яркие впечатления.

С 29 декабря по 3 января в Горной Олимпийской деревне будет проходить гастрономический фестиваль. В эти дни с 12:00 до 18:00 в ресторане «Берлога» гостям курорта будет предложено необычное меню: блюда на открытом огне, десерты на гриле, мидии и улитки по особым рецептам, снеки, авторские согревающие напитки. В рамках фестиваля состоятся бесплатные дегустации и викторины с призами. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают диджеи, а также музыканты Максим Дюрягин (саксофон) и Александр Волков (гитара и вокал). Гости курорта, проживающие в Роза Долине, могут приобрести в своем отеле специальный фестивальный билет по выгодной цене, который включает подъем и спуск на канатной дороге «Олимпия», а также любой из трех напитков на выбор. Отдыхающим в отелях Горной Олимпийской деревни будет доступен специальный фестивальный ваучер на согревающий напиток.

В течение всей новогодней недели гостей ждут разнообразные развлекательные активности: игры на свежем воздухе, театрализованные представления, детская анимация и др. В концертном зале «Роза Холл» пройдут знаменитые мюзиклы «Красавица и Чудовище» и «Призрак оперы». В его афише также концерты популярных артистов: Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу «Однажды в России» (3 января), Григория Лепса (4 января). Билеты на новогодние концерты уже в продаже. Купить их можно на сайте площадки или в кассах зала за день до представления.